Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз поддержал проведение переговоров, которые должны прекратить войну в Украине. При этом он все же подчеркнул, что они должны проходить только при участии Украины.

Олаф Шольц

"Мы должны добиваться настоящих переговоров, которые положат конец смертям и разрушениям в Украине", — сказал он, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

Как заявил Шольц, чтобы положить конец войне, он проводит переговоры со многими странами, но при этом якобы придерживается принципа "ничего об Украине без Украины". Шольц добавил, что важные решения не должны приниматься за спиной у Киева.

Канцлер считает, что только придерживаясь такого принципа можно будет достичь, действительно, справедливого мира.

"В Германии есть одна политическая сила, которая безоговорочно поддерживает Украину и одновременно следит за тем, чтобы нас не втянули в эту войну", — заявил канцлер, имея в виду свою партию СДПГ.

В то же время Шольц пообещал, что и в дальнейшем будет сохранять "твердость и благоразумие". По его словам, на это точно могут рассчитывать граждане Германии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал предложение правительства о выделении Украине дополнительных 3 миллиардов евро. Как сообщают западные СМИ, решение остановить процесс принятия финансовой помощи было принято лично Шольцом. При этом эксперты считают, что Шольц не играет на руку Москве, но его нерешительность и попытки понять позицию России фактически создают для нее благоприятные условия.



