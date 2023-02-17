Шольц сделал оптимистическое заявление: теперь поставки танков Украине должны ускориться

Союзники Украины должны как можно быстрее поставить боевые танки ВСУ. Германия сделает все возможное, чтобы этот процесс ускорился. Как передает издание "Комментарии", об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "The Guardian".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

По словам Олафа Шольца, Германия поможет союзникам, предоставляя им логистику, пополняя запасы и обучая украинских солдат.

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"Для меня это пример того, какого лидерства люди могут ждать от Германии", — добавил канцлер.

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Также издание "Комментарии" сообщало — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко, у которого 17 февраля намечена очередная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что РБ готовится к войне. Правда, уточнил, что воевать белорусы будут лишь в случае агрессии против них, а потому, мол, мобилизации не планируется. Он также призвал президента США Джо Байдена, намеревающегося на будущей неделе посетить соседнюю с Беларусью Польшу, приехать в Минск на встречу с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. О чем говорят эти лукашенковские заявления? Чего ожидать от Беларуси в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами оборотились к экспертам.



