О чем говорят провокационные заявления Лукашенко – увеличится ли угроза со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко, у которого 17 февраля намечена очередная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что РБ готовится к войне. Правда, уточнил, что воевать белорусы будут лишь в случае агрессии против них, а потому, мол, мобилизации не планируется. Он также призвал президента США Джо Байдена, намеревающегося на будущей неделе посетить соседнюю с Беларусью Польшу, приехать в Минск на встречу с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. О чем говорят эти лукашенковские заявления? Чего ожидать от Беларуси в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами оборотилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Важно то, до чего Путин, в конце концов, может "дожать" Лукашенко

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассуждает так:

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"Лукашенко в пятницу в очередной раз летит в Россию, чтобы встретиться с Путиным в одной из его резиденций. Встреча будет закрытой, журналистам озвучат лишь формальные базовые тезисы. Но важно то, что произойдет непосредственно на этой встрече, а особенно – после нее. Как хитрый политик, Лукашенко заранее обозначил свою позицию. А именно – вступят ли белорусские войска в войну против Украины вместе с российскими. Он четко дал понять, что единственная причина, по которой РБ может вступить в войну – это нападение на саму Беларусь. Понятно, что у ВСУ таких планов нет".

По словам эксперта, важно то, до чего Путин, в конце концов, может "дожать" Лукашенко. Понятно уже, что вовлекать белорусскую армию в войну Лукашенко не хочет. Но его могут заставить согласиться на очередной обстрел Украины с территории Беларуси.

"Напомню, что последний ракетный обстрел нашей территории со стороны РБ произошел в октябре прошлого года. И со стороны официального Киева были серьезные предупреждения. Думаю, некоторые – по неофициальным каналам. И Лукашенко, скорее всего, понимает, что, если со стороны Беларуси на Украину снова полетят ракеты, все военные объекты, на которых в РБ находятся россияне, в том числе аэродромы, могут стать законными целями для ВСУ. А с учетом поставок нам новых видов вооружений западными партнерами, всё больше таких объектов будут в зоне досягаемости украинских военнослужащих. Безусловно, такой расклад не устраивает Лукашенко. Как не устраивает его и увеличение санкций против РБ. Плюс – на него давят соседние Польша и Литва, закрывая пограничные переходы", – отмечает Борис Тизенгаузен.

Фактически, Лукашенко находится в очень тяжелом положении, заключает эксперт.

"Момент, когда Беларусь могла вступить в войну, уже прошел, – считает он. – Это были первые месяцы российского вторжения, когда существовала иллюзия, что РФ может победить. Сейчас смысла тонуть вместе с путинским режимом у лукашенковского – нет. Он понимает, что после открытого вступления в войну счет его пребывания у власти пойдет даже не на месяцы, а на недели".

Новые заявления Лукашенко и его новая встреча с Путиным приурочены к грядущей годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что Лукашенко в очередной раз озвучил стандартные заявления в стиле российской пропаганды. Что полномасштабная война, которая идет уже почти год, это не агрессия России против Украины (где Беларусь является соучастником, предоставляя свою территорию для ракетных обстрелов, для тренировки россиян, для собственно вторжения, снабжая войска РФ военной техникой и боеприпасами), а что это конфликт, где россияне не агрессор, а жертва Запада. Что РФ якобы защищается от Запада, по тезисам Кремля, желающего ограничить ее суверенитет.

"В этом смысле пропаганда белорусского режима действует в унисон с российской. И Лукашенко с Путиным периодически озвучивают одинаковые меседжи. Подобными заявлениями Лукашенко сыпал и в 2020-м, когда Беларусь охватили акции протестов из-за фальсифицированных результатов президентских выборов. Тогда он заявлял, что у Меркель (на тот момент канцлера Германии) в РБ якобы есть некие "спящие схроны" с западными шпионами. Что НАТО представляет собой ось зла, мечтающую напасть на Беларусь и Россию. И нынешние меседжи – в русле всё той же пропаганды. Мол, мы готовы, если что, к защите", – поясняет аналитик.

Если же говорить о реалиях и о том, какие есть риски для Украины со стороны РБ (кроме тех, что уже создала, помогая РФ воевать против нас), то, по мнению Олеси Яхно, есть опасность, что Россия станет использовать территорию Беларуси в качестве долгосрочного плацдарма, в том числе, для растягивания войны "в долгую". Совместные учения на территории Беларуси продолжаются без перерыва уже почти год. Периодически оглашается, что российские военные еще на какое-то время задержались. Кремль явно хочет создать возможность постоянного присутствия вооруженных сил РФ на территории РБ в легальной юридической плоскости.

"И существует вероятность, что будут подписаны соответствующие соглашения с Лукашенко. После чего россияне еще больше укрепятся на белорусской территории, создадут там новые военные базы. Это будет постоянное психологическое давление в ракурсе того, что в какой-то момент может быть открыт "белорусский фронт". Причем, не только для Украины, но и для стран ЕС и НАТО, с которыми граничит Беларусь (Польша, Литва, Латвия)", – подчеркивает эксперт.

По ее мнению, новые заявления Лукашенко и его новая встреча с Путиным приурочены еще и к грядущей годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину. Вокруг этой темы будут сконцентрированы основные меседжи многих мероприятий. Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности, на будущей неделе состоится Генассамблея ООН, визит президента США Джо Байдена в Польшу. В противовес этим мероприятиям планирует свои Путин. И митинг в Лужниках, и обращение к Федеральному собранию. Также готовится десятый пакет санкций от ЕС, где обсуждаются новые ограничения не только против РФ, но и против РБ.

"Поэтому Лукашенко в преддверии всего этого участвует в пропагандистской версии "Россия и Беларусь против злого Запада". Это вполне прогнозируемо, – считает Олеся Яхно. – И чем дальше, тем больше РФ и ее соратники будут продвигать трактовку не войны против Украины, а войны против Запада, НАТО. Вся эта тема началась еще когда россияне в течение 2021-го и начала 2022-го склоняли американцев к новому переделу мира. Этого не получилось. И россияне начали фатальное для себя вторжение, оправдать которое периодически безуспешно пытаются то Москва, то Минск".

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