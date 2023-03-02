Шольц сделал твердое заявление об империализме Путина

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил в Бундестаге 2 марта с речью, в которой раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Во время выступления Олаф Шольц обратился к Путину с просьбой вывести российские войска с территорий Украины.

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"Выведите свои войска, и война закончится немедленно", – говорит немецкий канцлер.

Во время выступления в Берлине канцлер Германии заверил, что его страна будет "поддерживать Украину столько, сколько это необходимо". Выступая, Шольц обратился к немцам, которые критикуют поставки оружия Украине.

"Вы не создадите мир, если скажете "Никогда снова войны!" и одновременно требует прекратить все поставки оружия. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Любовь к миру не означает подчинения большему соседу", — утверждает Шольц.

Также немецкий канцлер заявил, что следует остановить империализм Путина.

"Не стоит поощрять президента России Владимира Путина продолжать агрессию. Наш европейский мирный порядок хорошо защищен. Наше "никогда снова" означает, что империализм Путина не должен победить", — заявил Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц критикует союзников из-за недостаточного количества танков для Украины. Ведь перед этим партнеры заявляли, что готовы прислать Украине тяжелую технику, включая танки.

Также "Комментарии" писали о скандале в Германии. Украинские артисты решили упразднить свои выступления.