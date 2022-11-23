Шольц сделал заявление: надо быть готовыми к эскалации войны в Украине

Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции в Берлине, пишет "Reuters".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Несмотря на развитие войны и видимые и растущие неудачи России... мы должны быть готовы к эскалации", — заявил Олаф Шольц.

Он допустил, что эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Немецкий канцлер заявил, что фонд обороны в размере 100 млрд евро, который начал работу после вторжения России, стал результатом полученного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Также Олаф Шольц вспомнил свой недавний визит в Китай. Глава немецкого правительства отметил, что эта поездка стала очень важной, хотя бы из-за того, что от двух государств прозвучал весомый месседж о недопустимости использования ядерного оружия.

Отметим, в начале ноября Шольц и Си Цзиньпин озвучили единую позицию, которая заключается в том, что Россия не имеет права применять ядерное оружие в войне против Украины.

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