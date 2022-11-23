logo

BTC/USD

16545.54

ETH/USD

1165.07

LTC/USD

79.31

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц сделал заявление: надо быть готовыми к эскалации войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц сделал заявление: надо быть готовыми к эскалации войны в Украине

По мнению канцлера ФРГ, эскалация может включать разрушение инфраструктуры

сегодня, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции в Берлине, пишет "Reuters".

Шольц сделал заявление: надо быть готовыми к эскалации войны в Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Несмотря на развитие войны и видимые и растущие неудачи России... мы должны быть готовы к эскалации", — заявил Олаф Шольц.

Он допустил, что эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Немецкий канцлер заявил, что фонд обороны в размере 100 млрд евро, который начал работу после вторжения России, стал результатом полученного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Также Олаф Шольц вспомнил свой недавний визит в Китай. Глава немецкого правительства отметил, что эта поездка стала очень важной, хотя бы из-за того, что от двух государств прозвучал весомый месседж о недопустимости использования ядерного оружия.

Отметим, в начале ноября Шольц и Си Цзиньпин озвучили единую позицию, которая заключается в том, что Россия не имеет права применять ядерное оружие в войне против Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали результаты закрытого опроса Кремля – как россияне относятся к войне в Украине, в какую сторону изменилось их мнение.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сербия и Косово не смогли прийти к согласию на переговорах о споре из-за номерных знаков автомобилей, которые, как опасается Запад, могут спровоцировать этническое насилие в западно-балканском регионе. Почему на Балканах вновь "погорячело", и как на этом играет Россия? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!