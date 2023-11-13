Шольц сделал заявление о переговорах с Путиным

В последнее время много разговоров о возможности начала переговоров между Киевом и Москвой, но реальных оснований говорить о старте таких переговоров нет никаких, ведь они возможны только в том случае, если Россия выведет все свои войска с украинской территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Heilbronner Stimme" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Нападение России на Украину – это возвращение империализма в Европу. Именно поэтому сейчас наступил переломный момент, и поставки оружия (Украине – ред.) будут осуществляться столько, сколько потребуется", — заявил немецкий канцлер.

При этом Шольц отметил, что говорил с Путиным в прошлом и планирует вести диалог в будущем. Но для того, чтобы вновь возобновился диалог, Москва должна сделать решительный шаг. Таким шагом должен стать вывод войск со всей территории Украины.

Стоит отметить, что на днях не невозможности сейчас начать переговоры с Россией высказался еще один лидер ЕС – президент Франции Эммануэль Макрон, но он допустил, что может прийти время, когда разговаривать с Россией все-таки придется.

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