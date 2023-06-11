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Шольц снова хочет убедить Путина вывести войска из Украины: что говорят в Кремле

Канцлер Германии заявил, что позвонит диктатору в ближайшее время

сегодня, 19:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Канцлер  Германии Олаф Шольц рассказал, что намерен пообщаться по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы убедить российского президента вывести российскую армию из Украины. Об этом канцлер рассказал 10 июня, во время своего выступления на форуме немецкой протестантской церкви, состоявшемся в городе Нюрнберг.

Шольц снова хочет убедить Путина вывести войска из Украины: что говорят в Кремле

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Я планирую сделать это снова в ближайшее время. Глупо заставлять Украину одобрять и принимать нападение, которое совершил Путин, и что части Украины просто так стали российскими", — озвучивает издание Reuters слова Олафа Шольца.


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Немецкий канцлер добавляет, что приложит усилия в том направлении, чтобы не втянуть НАТО  в войну.

При этом спикер российского президента Дмитрий Песков проинформировал журналистов агентства ТАСС, что сейчас в рабочем графике главы Кремля никаких переговоров с канцлером Германии не запланировано.

Напоминаем, что "Комментарии" писали о том, какие ожидания от встречи Шольца, Дуды, Макрона – что может измениться перед саммитом НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предположительно, встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников накануне саммита НАТО в июле. В настоящее время 20 из 31 страны НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе. Эксперт-международник, соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе не сомневается, что лидеры трех государств поднимут вопрос о согласовании позиции относительно членства Украины в НАТО. Такой удар, который выдержала Украина, вряд ли бы смог выдержать еще кто-то, считает Антон Кучухидзе. Так что, отмечает он, есть взаимный интерес.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/german-chancellor-scholz-says-he-plans-speak-putin-soon-2023-06-10/
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