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Шольц снова нашел оправдание потому, что Германия не отправляет танки Украине

По словам Шольца, Германия "многое делает" для Украины

сегодня, 20:36
Автор:

Лиля Воробьева
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Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО. Вот почему они не дают нашей стране танков. Такое заявление канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал во время интервью The Times .

Шольц снова нашел оправдание потому, что Германия не отправляет танки Украине

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Мы поддерживаем Украину. Это очень опасная война. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", — заявил Шольц.

При этом Шольц напомнил, что Германия действительно много делает для помощи Украине.

"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", – подчеркнул политик.

Авторы материала отмечают, что немецкий канцлер прошел длительный путь в начале полномасштабного вторжения РФ, когда предложил Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но чтобы одобрить поставки тяжелого вооружения, понадобились месяцы и угроза парламентского голосования.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский подверг резкой критике Германию за нежелание давать танки Украине. Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Германии из-за нежелания этой страны предоставлять танки для ВСУ. Такие заявления прозвучали в интервью газете "Bild". По сети распространяется видео критики немецкого правительства от Владимира Зеленского. Вероятно, это намек на слова немецких политиков о том, что их страна является вторым по величине поставщиком оружия в Украину. Президент благодарен Германии за финансовую и военную поддержку, но необходимо прилагать больше усилий. Зеленский напомнил, что Германия является сильнейшей экономикой в Европе, которая должна подавать "хороший пример". Владимир Зеленский в интервью отметил, что телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем порой были громкими.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/09/25/world/europe/olaf-scholz-germany-ukraine-war.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:34

Чому Україну підтримують всім світом, а їй все тільки гірше і гірше? Коли ж ця влада припинить красти та брехати? Як країна буде відроджуватись, якщо ні на що не здатна? Мріє розкрадати переможену Росію? Що це за країна така Росія? Її всім світом намагаються повалити, а вона тримається. Обмежили в усьому та ще більше обмежень накладають, весь світ страждає від обмежень, по світу впав товарообіг, а у Зе тільки вереск стає все більше. Будуть руйнувати Росію до останнього українця? Це не є геноцидом - знищити весь народ (окрім чиновників), аби тільки нашкодити іншому у глобальному переділу?

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