Шольц снова нашел оправдание потому, что Германия не отправляет танки Украине

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Лиля Воробьева
Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО. Вот почему они не дают нашей стране танков. Такое заявление канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал во время интервью The Times .
Олаф Шольц (фото из открытых источников)
"Мы поддерживаем Украину. Это очень опасная война. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", — заявил Шольц.
При этом Шольц напомнил, что Германия действительно много делает для помощи Украине.
"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", – подчеркнул политик.
Авторы материала отмечают, что немецкий канцлер прошел длительный путь в начале полномасштабного вторжения РФ, когда предложил Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но чтобы одобрить поставки тяжелого вооружения, понадобились месяцы и угроза парламентского голосования.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский подверг резкой критике Германию за нежелание давать танки Украине. Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Германии из-за нежелания этой страны предоставлять танки для ВСУ. Такие заявления прозвучали в интервью газете "Bild". По сети распространяется видео критики немецкого правительства от Владимира Зеленского. Вероятно, это намек на слова немецких политиков о том, что их страна является вторым по величине поставщиком оружия в Украину. Президент благодарен Германии за финансовую и военную поддержку, но необходимо прилагать больше усилий. Зеленский напомнил, что Германия является сильнейшей экономикой в Европе, которая должна подавать "хороший пример". Владимир Зеленский в интервью отметил, что телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем порой были громкими.
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сегодня, 20:34
Чому Україну підтримують всім світом, а їй все тільки гірше і гірше? Коли ж ця влада припинить красти та брехати? Як країна буде відроджуватись, якщо ні на що не здатна? Мріє розкрадати переможену Росію? Що це за країна така Росія? Її всім світом намагаються повалити, а вона тримається. Обмежили в усьому та ще більше обмежень накладають, весь світ страждає від обмежень, по світу впав товарообіг, а у Зе тільки вереск стає все більше. Будуть руйнувати Росію до останнього українця? Це не є геноцидом - знищити весь народ (окрім чиновників), аби тільки нашкодити іншому у глобальному переділу?