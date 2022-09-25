Шольц снова нашел оправдание потому, что Германия не отправляет танки Украине

Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО. Вот почему они не дают нашей стране танков. Такое заявление канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал во время интервью The Times .

"Мы поддерживаем Украину. Это очень опасная война. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", — заявил Шольц.

При этом Шольц напомнил, что Германия действительно много делает для помощи Украине.

"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", – подчеркнул политик.

Авторы материала отмечают, что немецкий канцлер прошел длительный путь в начале полномасштабного вторжения РФ, когда предложил Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но чтобы одобрить поставки тяжелого вооружения, понадобились месяцы и угроза парламентского голосования.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский подверг резкой критике Германию за нежелание давать танки Украине. Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Германии из-за нежелания этой страны предоставлять танки для ВСУ. Такие заявления прозвучали в интервью газете "Bild". По сети распространяется видео критики немецкого правительства от Владимира Зеленского. Вероятно, это намек на слова немецких политиков о том, что их страна является вторым по величине поставщиком оружия в Украину. Президент благодарен Германии за финансовую и военную поддержку, но необходимо прилагать больше усилий. Зеленский напомнил, что Германия является сильнейшей экономикой в Европе, которая должна подавать "хороший пример". Владимир Зеленский в интервью отметил, что телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем порой были громкими.