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Шольц вновь заявил о готовности к диалогу с РФ: что предлагает

Олаф Шольц говорит о необходимости нового договора о контроле над вооружениями

сегодня, 10:25
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости диалога по новому диалогу о контроле над вооружениями. Как передает портал "Комментарии", заявление главы правительства Германии приводит Tagesschau.

Шольц вновь заявил о готовности к диалогу с РФ: что предлагает

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц отметил, что в долгосрочной перспективе должны быть вновь заключены соглашения о разоружении с Россией.

"Все, что мы делаем, должно привести к тому времени, когда мы снова сможем говорить о контроле над вооружениями между крупными мировыми державами", – сказал канцлер.

В то же время Олаф Шольц напомнил, что РФ вышла из всех договоров о разоружении, и Германия должна реагировать на это.

"Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не напал", – добавил глава немецкого правительства.

Стоит напомнить, в прошлом году Россия объявила о своем намерении выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В НАТО осудили это решение, заявив, что оно подрывает евроатлантическую безопасность.

Читайте также на портале "Комментарии" — пережившие нацистские преступления могут рассчитывать на компенсации: Шольц сделал заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – путь к миру в Украине будет трудным и длительным, но кремлевский диктатор Владимир Путин не сможет достичь своих целей, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. При этом он подчеркнул, что Путин не сможет победить Украину в поле боя.

Кроме того, Шольц прокомментировал последние "мирные предложения" российского президента, которые предусматривают, в частности, то, что Украина должна отдать свои территории, "демилитаризацию" и предотвращение защиты от будущих агрессий. Он отметил, что такие предложения не могут принести постоянный мир в Европу, и верующий в это "наверное, смотрел очень много Russia Today".




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