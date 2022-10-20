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Шольц заявил, что Путин допустил очередную ошибку

Канцлер Германии заявил, что Путин надеялся шантажировать Европу отключением газа, но и здесь он ошибся

сегодня, 15:50 comments1134
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Автор:

Кравцев Сергей

Германия больше не зависит от своевременных поставок энергоносителей РФ и на высоком уровне подготовилась к предстоящей зиме. Как передает издание "Комментарии", об этом во время выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет "Die Welt".

Шольц заявил, что Путин допустил очередную ошибку

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Перед открытием саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии призвал европейские страны к единству на фоне нарастающих угроз, вызванных энергетическим кризисом, спровоцированным Россией. 

При этом Олаф Шольц высказал уверенность в том, что Евросоюзу удалось преодолеть новый вызов и справить с кризисом. Сегодня объединённая Европа выходит из кризиса еще более сильной и уверенной в себе. Расчет Кремля на то, что Европа не справится с энергетическим кризисом полностью провалился.

По словам Шольца, то, что Путин решил изменить тактику в войне против Украины и начать массированно обстреливать гражданскую инфраструктуру – это не поможет изменить ход войны. Таким путем России точно не одержать победу, потому что такая тактика сделала Украину только сильнее в своем намерении освобождать свою землю и продолжать бороться. Европейским партнеры с Украиной и продолжает ее поддержку. 

"Эта Россия при Путине больше не является надежным торговым партнером. Путин надеялся шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся... Вместе мы переживем зиму", — подчеркнул Олаф Шольц.

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Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил, что 20 октября по всей стране вводятся ограничения поставок электроэнергии. Причина – продолжающиеся удары российских оккупантов по генерирующим объектам энергетики. Как украинцы могут справиться с угрозами, вызванными новой тактикой врага? Какие меры следует предпринять на уровне государства и каждого конкретного человека? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.welt.de/politik/deutschland/article241683603/Olaf-Scholz-Wir-haben-uns-aus-der-Abhaengigkeit-befreit.html
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