Шольц заявил, что Путин в отчаянии совершил очередную ошибку

Президент России Владимир Путин совершает ошибку за ошибкой. Он мог бы уже давно завершить войну в Украине, дав команду войскам покинуть территорию Украины и начать прямые переговоры с Киевом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Neue Osnabrücker Zeitung" заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер ФРГ заявил, что мобилизацию Путина это "акт отчаяния и панической реакцией на неудачи российских Вооруженных сил на востоке Украины".

При этом, на уточняющий вопрос журналиста, верит ли Шольц в применение российским президентом ядерного оружия в Украине, тот ответил, что "никто не может знать это наверняка".

"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться в Россию и сказать очень ясно: забудьте об этом ", — призвал Шольц.

Также глава правительства обратил внимание, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе поставок вооружения и боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина готовы вести переговоры с Украиной, но намекают на аннексию и пугают "изменением условий переговоров".

Также издание "Комментарии" сообщало — после угроз применения Россией ядерного вооружения против Украины, США и их союзники усиливают наблюдение за ядерным арсеналом РФ, в первую очередь, по линии своих разведывательных служб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что к угрозам применения Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. О чем говорят эти заявления? Блефует Путин, размахивая ядерной дубинкой – или нет? Может ли Запад (а возможно и Китай) сыграть на опережение, не дав России применить ядерный арсенал против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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