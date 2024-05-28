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Шольца обвинили в отсутствии логики: что произошло

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что перед полномасштабным вторжением Путин говорил ему о том, что России принадлежит Украина и что границы можно менять с помощью силы. Но Шольц и дальше не поддерживает удары по территории РФ

сегодня, 15:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что перед полномасштабным вторжением России в Украину во время встречи кремлевский диктатор Владимир Путин дал ему понять, что границы государств можно менять с помощью силы. Также он, по словам канцлера, заявил, что Украина принадлежит РФ.

Шольца обвинили в отсутствии логики: что произошло

Олаф Шольц

В то же время, подчеркивает политолог Олеся Яхно, на третьем году войн немецкий канцлер и дальше выступает против применения западного оружия по военным целям на территории РФ, чтобы "не было большей войны".

"Ну вот где логика? Уже все увидели, что нехватка вооружения наоборот приводит к еще большей войне",
- отметила эксперт.

При этом, по ее мнению, на Западе только начали осознавать риски для самих себя от долгой войны, растянутой во времени, но к решениям на политическом уровне все равно долго идут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Олафа Шольца незадолго до вторжения РФ в Украину кремлевский диктатор Путин пытался доказать, что Украина является частью России. При этом диктатор одной из причин в войне с Украиной назвал то, что она направляется в НАТО. В то же время Шольц сказав, что об этом речь не идет, по крайней мере ближайших лет 30. После этого, по словам немецкого канцлера, Путин якобы пытался рассказать ему о том, что в Украине царит "нацистский режим".

При этом Шольц заявил, что Германия сейчас помогает Украине оружием, которое она использует для защиты. При этим канцлер добавил, что Берлин также делает все, чтобы не допустить эскалации в войне. В то же время известно, что Шольц категорически не поддерживает предоставление Украине права на то, чтобы бить западным оружием по территории РФ. Также он против того, чтобы страны НАТО прикрыли небо над западной часть. Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya
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