Шольц сделал заявление об ударах западным оружием по России и объяснил свою позицию

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался против расширения применения западного оружия в войне в Украине, в том числе ударов по территории России.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Об этом он заявил в ходе общественного диалога в Берлине в воскресенье, сообщает tagesschau.

Шольц отметил, что существуют четкие правила по поставкам оружия из Германии, которые были согласованы с Украиной.

Канцлер также пояснил, что его политика в отношении Украины направлена на предотвращение большой войны.

По мнению Шольца, поставки немецкого оружия для самообороны Украины помогают избежать эскалации конфликта между Россией и НАТО.

"Германия является самым большим поклонником Украины в Европе", — добавил Шольц.

Он также подчеркнул, что Германия пытается найти дипломатические пути разрешения конфликта, активно работая над вопросами защиты Запорожской атомной электростанции, экспорта зерна и обмена пленными.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц рассказал, может ли на саммите в Швейцарии быть принято решение об окончании войны в Украине. В ходе Глобального саммита мира в Швейцарии, который состоится в середине июня, не будут обсуждаться окончания войны в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, в Швейцарии будут обсуждаться безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и необходимый табу на использование ядерного оружия.

Также канцлер Германии разочарован поддержкой стран Европы во время войны в Украине. Политик признал, что, к сожалению, еще тех стран, готовых активно поддерживать Киев, недостаточно. По словам Шольца, такое отношение Европы удручает, потому что Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны.

