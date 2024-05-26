Шольц сделал заявление об ударах западным оружием по России и объяснил свою позицию

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Лиля Воробьева
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался против расширения применения западного оружия в войне в Украине, в том числе ударов по территории России.
Олаф Шольц (фото из открытых источников)
Об этом он заявил в ходе общественного диалога в Берлине в воскресенье, сообщает tagesschau.
Шольц отметил, что существуют четкие правила по поставкам оружия из Германии, которые были согласованы с Украиной.
Канцлер также пояснил, что его политика в отношении Украины направлена на предотвращение большой войны.
По мнению Шольца, поставки немецкого оружия для самообороны Украины помогают избежать эскалации конфликта между Россией и НАТО.
"Германия является самым большим поклонником Украины в Европе", — добавил Шольц.
Он также подчеркнул, что Германия пытается найти дипломатические пути разрешения конфликта, активно работая над вопросами защиты Запорожской атомной электростанции, экспорта зерна и обмена пленными.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц рассказал, может ли на саммите в Швейцарии быть принято решение об окончании войны в Украине. В ходе Глобального саммита мира в Швейцарии, который состоится в середине июня, не будут обсуждаться окончания войны в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, в Швейцарии будут обсуждаться безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и необходимый табу на использование ядерного оружия.
Также канцлер Германии разочарован поддержкой стран Европы во время войны в Украине. Политик признал, что, к сожалению, еще тех стран, готовых активно поддерживать Киев, недостаточно. По словам Шольца, такое отношение Европы удручает, потому что Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны.
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Ігор
сегодня, 16:58
Дозвіл бити по території іншого зброєю, яку поставив комусь, це - об'явити війну тому іншому. Завжди, будь яка сторона конфлікту була спроможна реформувати і мобілізувати себе для забезпечення себе у боротьбі. Це зміг і ворог. А в нас неспроможні розкрадачі сподіваються отримати результат чужими руками. Перетворивши тил на тихе розкішне болото. Навіть під ракетами вони всією сім'єю, урочисто, йдуть до пекельних (які 100% притягують біду), на закупи розкоші для ремонту житла, яке завтра зруйнують. Ну то й що, а куди розпиляні гроші дівати?