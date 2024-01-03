logo

BTC/USD

43220.57

ETH/USD

2239.09

LTC/USD

65.85

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольца снова призвали передать Украине ракеты Taurus
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольца снова призвали передать Украине ракеты Taurus

Скоро будет ровно год, как Украина официально обратилась к Германии с просьбой поставить как можно быстрее крылатые ракеты Taurus

3 января 2024, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне усиления массированных ракетных и дроновых ударов России по Украине, в Бундестаге в очередной раз призвали правительство ФРГ одобрить поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал t-online.

Шольца снова призвали передать Украине ракеты Taurus

Ракеты Taurus. Фото из открытых источников

Председатель комитета немецкого Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Украине необходимо больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus должны начать передавать немедленно, чтобы окончательно усложнить российскую логистику.

По ее словам, данное Германией обязательство поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если ФРГ с союзниками "значительно сильнее" не будут поддерживать Киев. Это касается и европейской коалиции по поставке истребителей F-16, которая должна "гораздо быстрее набирать обороты", отметила Штрак-Циммерманн.

На прошлой неделе, после предыдущего массированного удара 29 декабря, с подобным призывом выступал и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который предлагал выдвинуть России "Taurus-ультиматум".

Член комитета Бундестага по обороне из партии "Союз-90"/"Зеленые" Сара Нанни отметила, что немецкая поддержка Украины столкнулась с проблемами при планировании из-за напряженных дебатов по бюджету. Сейчас Украина остро нуждается в боеприпасах для артиллерии, ракет Taurus и запчастей для поставленной ФРГ тяжелой техники, отметила Нанни.

Блок ХДС/ХСС также намерен возобновить свои требования по поставкам Украине ракет большой дальности. Список требований блока, среди которых будет и увеличение военной помощи Киеву, политсила намерена принять на своем съезде в начале января.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли ракетный террор со стороны РФ ускорить помощь Украине: о чем говорит реакция союзников. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100312262/strack-zimmermann-kritisiert-defekte-deutsche-leopard-panzer-so-bitter-.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости