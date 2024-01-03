Шольца снова призвали передать Украине ракеты Taurus

На фоне усиления массированных ракетных и дроновых ударов России по Украине, в Бундестаге в очередной раз призвали правительство ФРГ одобрить поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал t-online.

Ракеты Taurus. Фото из открытых источников

Председатель комитета немецкого Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Украине необходимо больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus должны начать передавать немедленно, чтобы окончательно усложнить российскую логистику.

По ее словам, данное Германией обязательство поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если ФРГ с союзниками "значительно сильнее" не будут поддерживать Киев. Это касается и европейской коалиции по поставке истребителей F-16, которая должна "гораздо быстрее набирать обороты", отметила Штрак-Циммерманн.

На прошлой неделе, после предыдущего массированного удара 29 декабря, с подобным призывом выступал и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который предлагал выдвинуть России "Taurus-ультиматум".

Член комитета Бундестага по обороне из партии "Союз-90"/"Зеленые" Сара Нанни отметила, что немецкая поддержка Украины столкнулась с проблемами при планировании из-за напряженных дебатов по бюджету. Сейчас Украина остро нуждается в боеприпасах для артиллерии, ракет Taurus и запчастей для поставленной ФРГ тяжелой техники, отметила Нанни.

Блок ХДС/ХСС также намерен возобновить свои требования по поставкам Украине ракет большой дальности. Список требований блока, среди которых будет и увеличение военной помощи Киеву, политсила намерена принять на своем съезде в начале января.

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