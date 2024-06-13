Систем Patriot Украине больше не будет: Минобороны Германии сделало заявление

Германия передает Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этих вооружений. Больше просто не может. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров стран НАТО в Брюсселе, пишет "Укринформ".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что Германия передает Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечивает для Украины в целом три системы.

"Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", – сказал Борис Писториус.

Глава Минобороны напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.

По словам Писториуса, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает ракеты к ним, в частности на днях было передано 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели.

Борис Писториус добавил, что эти ракеты удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Он также подтвердил, что партнеры продолжают изучать все возможности для увеличения производства Patriot, ведут переговоры с производителями в США и т.д., но проблема в том, что для производства и поставки требуется время.

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