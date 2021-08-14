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Сколько фрау Меркель будет получать на пенсии: стала известна точная сумма

Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, собирающаяся с визитом в Киев, после своего ухода с должности будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро

14 августа 2021, 14:28
Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Ангела Меркель в сентябре покинет свой пост, ведь в ФРГ состояться выборы в Бундестаг и будет избрано новое правительство во главе с новым канцлером. После законного выхода на пенсию госпожа Меркель может рассчитывать на пенсионные выплаты до 15 тысяч евро. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует издание De Morgen со ссылкой на расчеты Немецкой ассоциации налогоплательщиков.

Сколько фрау Меркель будет получать на пенсии: стала известна точная сумма

Ангела Меркель. Фото: liga.net

Специалисты пришли к выводу, что Ангеле Меркель положено около 15 тысяч евро, исходя из многолетнего стажа работы в парламенте, а также на посту главы правительства. 67-летняя Меркель сама сняла интригу, как только начинались разговоры о том, будет ли она продолжать борьбу за пост канцлера осенью 2021-го. Она изначально заявила, что не видит смысла оставаться во власти и считает, что в Германии есть политики, которые способны взять на себя ответственность за страну. Несмотря на то, что в рейтинговых СМИ Меркель тут же окрестили "хромой уткой", как говорят о политиках, которые уже ничего не решают, она по-прежнему остается в "обойме" мировых лидеров, последнее слово которых – закон.

Покинув пост канцлера, за Меркель будет закреплено право иметь какую-то должность. Кроме того, ей полагается государственное финансирование на офис-менеджера, двух ассистентов и личного водителя.

Напомним, издание "Комментарии" сообщало, что Ангела Меркель внезапно перед визитом в Киев решила совершить вояж в Москву на встречу с Путиным. Официальная тема переговоров с хозяином Кремля пока остается неизвестной.


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Источник: https://myprivacy.dpgmedia.be/consent?siteKey=6OfBU0sZ5RFXpOOK&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.demorgen.be%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%252fnieuws%252fduits-kanselier-merkel-zal-binnenkort-als-gepensioneerde-15-000-euro-per-maand-krijgen%257eba0
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