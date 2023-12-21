Сколько немцев готовы защищать Германию в случае нападения России

Среди граждан Германии 17% заявили о безусловной готовности защищать свою страну с оружием в руках в случае нападения на нее, в том числе и со стороны России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Forsa для немецкого издания Stern.

Большинство немцев не готовы защищать Германию в случае нападения России. Фото из открытых источников

Согласно социологическому опросу, 17% немцев готовы защищать Германию в случае начала войны. Еще 19% граждан Германии указали, что "вероятно" готовы это сделать. Тех, кто бы, скорее всего, не согласился защищать Германию, оказалось подавляющее большинство – 61%.

Социологическое исследование также указало, что в Германии увеличился процент тех, кто точно не будет защищать страну в случае нападения. В 2022 году эти показатели были на уровне 20%, тогда как опрос в декабре 2023 показал результат 40%.

Опрос установил, что среди мужчин вариант "безусловно" защищать Германию в случае войны значительно выше, чем среди женщин. Больше всего это готовы делать мужчины в возрасте от 45 до 59 лет – 39%. Также исследование Forsa продемонстрировало, что немцы со средним образованием более готовы становиться за защиту Родины, чем люди, получившие высшее образование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о подобном опросе среди поляков. Оказалось, что за защиту Польши будет около 15% поляков. Кроме того, опрос показал количество граждан Польши, которые покинут страну в случае нападения России.

Также "Комментарии" писали, что прокуратура Германии подала иск в суд по конфискации российских активов в стране на сумму более 700 млн. В Москве отреагировали на такие действия со стороны Берлина и пригрозили ответом.