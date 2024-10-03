Смертельный вирус Марбург создал переполох в Германии

Полиция Гамбурга на несколько часов заблокировала две платформы на главном вокзале города и эвакуировала пассажиров из-за подозрения на опасный вирус Марбург. Инцидент произошел после того, как у вернувшихся из Руанды пассажиров поезда появились симптомы похожие на опасную болезнь.



В Германии закрыли вокзал из-за подозрения на вирус Марбург

26-летний студент-медик и его девушка создали настоящий переполох в Германии. Во время дороги из Франкфурта в Гамбург у них появились симптомы, похожие на грипп. Это их волновало, поскольку они недавно вернулись из Руанды, где распространяется вирус Марбург. 26-летний парень работал в больнице в Руанде, где контактировал с пациентом, у которого диагностировали вирус.

Пассажиров немедленно доставили в университетскую больницу Эппендорфа. Кроме того, две платформы вокзала были заблокированы полицией, а в поезд вошли люди в медицинских костюмах. Они эвакуировали всех 275 пассажиров и записали их контактные данные.

После обследования выяснилось, что тесты на вирус Марбург у пары оказались отрицательными и угроза была снята. Также возобновилась работа заблокированных платформ на вокзале.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что вирус Марбург обладает очень высокой смертностью — до 90% случаев. Первые симптомы болезни похожи на грипп и включают высокую температуру, сильную головную боль, мышечные боли, однако во время крайне тяжелого состояния проявляется рвота и кровотечения. Вакцин или лечения вируса Марбург пока не существует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале 2023 года ВОЗ созвала срочное совещание из-за смертельных случаев марбургского вируса в Африке.

Также "Комментарии" писали, что в Руанде принимают меры по сдерживанию распространения вируса Марбург.





