СМИ: Известная косметическая компания Weleda имела связи с СС во время нацистской Германии

Немецкая компания Weleda, известная своей натуральной косметикой и лекарственными средствами, очутилась в центре исторического скандала. По данным Spiegel, фирма при нацистской Германии поддерживала тесные контакты с СС и даже поставляла продукцию в концлагерь Дахау.

Издание ссылается на пока не опубликованное исследование историка Анны Судроу, в котором говорится, что Weleda закупала травы с фермы СС у Дахау, где работали заключенные. Компания передавала морозостойкую крем-смесь, которая, по данным исследования, использовалась врачом СС Зигмундом Рашером для экспериментов на людях. Эти опыты приводили к болезненной гибели заключенных.

В самой компании заявили, что "решительно осуждают преступления национал-социализма" и уже несколько лет предоставляют историкам полный доступ к архивам. Weleda обещает "полную и прозрачную" проверку своей истории после выхода книги Судроу, которая должна попасть на полки магазинов в ближайшие дни.

