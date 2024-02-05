СМИ назвали две вещи, которые больше всего боятся в Германии

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Кравцев Сергей
Немецкие чиновники опасаются негативных последствий для НАТО в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а также последствий возможной победы РФ в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание "The New York Times".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По информации издания, перспектива переизбрания Трампа заставляет немецких чиновников и многих их коллег по НАТО неформально обсуждать, сможет ли структура Альянса выжить без Соединенных Штатов, как его лидера.
Многие немецкие чиновники говорят, говорится в материале, что лучшая стратегическая надежда российского диктатора Владимира Путина – это раскол НАТО.
Собеседники "The New York Times" в немецком правительстве говорят, что возвращение к привычным отношениям с путинской Россией невозможно, что они не ожидают значительного прогресса в войне в Украине в этом году и что они опасаются последствий, если Путин победит.
В Германии обеспокоены пессимизмом относительно того, что США будут продолжать помощь Украине, указывает издание.
Неназванные чиновники ФРГ заявили, что если американское финансирование иссякнет, и РФ возьмет верх, то ее следующей целью будет кто-то ближе к Берлину.
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