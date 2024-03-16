СМИ узнали, кто в правительстве Шольца тайно уговаривает того отправить ракеты Taurus Украине

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Кравцев Сергей
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно пытается убедить канцлера Олафа Шольца передать украинцам ракеты Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Der Spiegel".
Шольц и Бербок. Фото: из открытых источников
Издание сообщает, что Бербок разрабатывает план, каким образом Германия может передать Украине ракеты Taurus, не пересекая "красные линии" Шольца.
Одной из проблем является вопрос контроля над вооружением, поскольку для этого требуются немецкие военные. Эксперты отмечают, что крылатая ракета может быть развернута в полном объеме только с помощью бундесвера, поскольку это требует тщательного планирования.
Также авторы статьи отметили, что в Берлине стремятся развернуть Taurus с ее особыми преимуществами, поэтому потребуется помощь немецких военных. Шольц категорически против такового варианта.
Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты "Таурус" из-за нюансов, связанных со спецификой наведения целей. На последних дебатах в Бундестаге канцлер говорил о "тайных знаниях" по этим ракетам. Эту информацию впоследствии представители Минобороны раскрыли на специальном заседании парламентского комитета по обороне.
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