СМИ узнали, кто в правительстве Шольца тайно уговаривает того отправить ракеты Taurus Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно пытается убедить канцлера Олафа Шольца передать украинцам ракеты Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Der Spiegel".

Шольц и Бербок. Фото: из открытых источников

Издание сообщает, что Бербок разрабатывает план, каким образом Германия может передать Украине ракеты Taurus, не пересекая "красные линии" Шольца.

"Один из ее вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца", – говорится в статье.

Одной из проблем является вопрос контроля над вооружением, поскольку для этого требуются немецкие военные. Эксперты отмечают, что крылатая ракета может быть развернута в полном объеме только с помощью бундесвера, поскольку это требует тщательного планирования.

"Только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и наконец поразить цель с точностью менее трех метров", – пишет СМИ.

Также авторы статьи отметили, что в Берлине стремятся развернуть Taurus с ее особыми преимуществами, поэтому потребуется помощь немецких военных. Шольц категорически против такового варианта.

"Как альтернативу Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте – вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу", – констатирует издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты "Таурус" из-за нюансов, связанных со спецификой наведения целей. На последних дебатах в Бундестаге канцлер говорил о "тайных знаниях" по этим ракетам. Эту информацию впоследствии представители Минобороны раскрыли на специальном заседании парламентского комитета по обороне.



