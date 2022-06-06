СМИ узнали, почему Германия не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение

Немецкие власти до сих откладывают решение поставить Украине свои танки, в том числе из-за опасений, что эта военная техника может оказаться на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли журналисты рейтингового издание "Spiegel", у которых есть данные источников, близких к правительству ФРГ.

Германия. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, у официального Берлина есть серьезные опасения относительно того, что окрыленная после побед Украины, может решится на то, чтобы атаковать Россию на ее же территории. После того, как ВСУ одержать несколько больших знаковых побед, Киев может рискнуть "на эйфории" пересечь украино-российскую границу.

Еще одна причина, почему Германия медлит с поставками вооружения, – "определенное недоверие в Берлине к Владимиру Зеленскому".

Источники, близкие к правительству ФРГ указывают на то, что на словах Шольц и другие представители власти рассказывают, что готовы поддерживать Украину, в том числе оружием, но даже гипотетически не рассматривают реальность таких поставок.

В "Spiegel" также не допускают, что такие страны, как Франция, Великобритания и США могут надавить на Берлин, чтобы тот был более сговорчивый и ускорил поставки тяжелого вооружения в Украину. Это невозможно, считают источники, близки к правительству Германии, потому что между всеми этими странами также неофициально существует "полное согласие" по этому вопросу.

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