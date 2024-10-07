Смогут ли ВСУ бить немецким оружием вглубь РФ: в Германии резко изменили позицию

Украинская армия в будущем сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам на территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Tagesschau".

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Германии подчеркнула, что Украина не обязана ждать нападения на свою территорию, прежде чем защищаться.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть в такой город, как Харьков, прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже самая лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", — отметила министр.

Она подчеркнула важность превентивных мер для предотвращения будущих атак, указав, что уничтожение пусковых площадок может стать необходимой мерой.

Анналена Бербок также подчеркнула, что масштабы этих действий не будут обсуждаться публично для обеспечения сдерживания и избежания преимуществ для российских военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Такое заявление глава немецкого правительства сделал, находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает DPA.

Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил Олаф Шольц.



