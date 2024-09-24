Это личное: Шольц наконец-то признался почему против ударов по РФ немецкими ракетами

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава немецкого правительства сделал, находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает DPA.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ также в очередной раз повторил, что Берлин не будет поставлять Украине высокоточное оружие большой дальности в будущем, независимо от решений, принятых партнерами по НАТО.

Стоит отметить, самым дальнобойным оружием, которое сейчас поставляет Германия, является ракетная установка Mars II, которая может поражать цели на расстоянии 84 километров. Ее, а также Panzerhaubitze 2000 с радиусом действия 56 километров Берлин позволяет использовать против целей на российской территории возле Харьковской области.

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