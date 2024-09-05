Собчак совершила камингаут в вопросе войны против Украины: что уже не скрывает Кремль

Россиянка Ксения Собчак выдала вдруг мощный Z-спич на тему, что россияне могут быть против войны, но теперь, на фоне Курской операции, это не имеет никакого значения – каждый обязан поддерживать "СВО" и демонстрировать лояльность режиму.

Ксения Собчак

"Да, ты можешь быть против войны, но боевые действия продолжаются на территории России, уже нет выбора ни у кого: ты или со своей страной, или нет. Так легла карта... Все решили за нас – да. Не мы сдавали эти карты, и многие вообще не хотели в них играть, но теперь это не имеет никакого значения", — заявила Собчак.

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, такое заявление может свидетельствовать о том, что Кремль решил, что последовательного молчания на определенные темы и отсутствия публичного осуждения отдельных шагов и масштабных решений уже недостаточно от карманной "элиты". Времена изменились – и теперь демонстрация лояльности и тотальной поддержки должна быть четко артикулирована и регулярно публично заявляться.

"Довольно делать вид, что они ни при чем и существуют где-то в параллельном относительно "СВО" и Путина пространстве. Так что теперь в Собчаке ВСУ – "противник" (однако пока не "враг"; и ВСУ, а не Украина в целом). Однако, я думаю, вскоре риторика станет окончательно соответствующей официальной позиции кремлевских пропагандистов", — отметил Голобуцкий.

Хотя, по его мнению, в Кремле, когда разрабатывали эти тезисы, проигнорировали важный аспект: свой же культ "победобеседания".

"Ведь получается, что и немецкие (и не только) антифашисты, которых в хвост и гриву юзает российская пропаганда, – это совершенно нелояльная к государству преступная группа! Ведь и там "государство воевало", "сдали карты за них", с определенного момента военные действия переместились на территорию государства. Так что эти антифашисты должны были запихнуть свое антивоенное (а тем более антигосударственное и прокоммунистическое) мнение поглубже и бросить все силы на содействие родному государству. Но они свои обязанности граждан проигнорировали, свое государство предали. Но Кремль их все равно чуть ли не ежедневно глорифицирует... Как же так?" – отмечает эксперт.

А в целом, добавляет Голобцкий, такие каминауты "русской элиты, не принимающей войну", полезны.

"Ибо немного (миф слишком глубоко задел в большинстве), но подвесит веру и украинцев, и европейцев в существование где-то фантомных "хороших русских", "невиновных русских", которые где-то у себя на кухне, в бутиках или студиях сильно против войны и за Украину, однако, молчат", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже заявили, об окончании "СВО".



