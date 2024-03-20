Соратник Шольца заговорил об «окне возможностей» для прекращения боевых действий в Украине

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених, член партии, к которой также принадлежит канцлер Олаф Шольц, подтвердил свою позицию относительно необходимости заморозки конфликта в Украине, несмотря на противоположное мнение правительства ФРГ.

Рольф Мютцених

Он отметил, что "окно возможностей" для прекращения огня может открыться в любой момент, даже если его сейчас не видно.

Мютцених использует термин "замораживание конфликта", применяемый в политологии и исследованиях мира, и намерен продолжать его использование. Он также отмечает, что внешняя и политика безопасности охватывают больше, чем поставки оружия, и поддерживает помощь Украине в соответствии с Уставом ООН.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивает, что использование термина "заморозка войны" может дать ошибочный сигнал, поскольку история и опыт с российским диктатором Владимиром Путиным свидетельствуют о невозможности простого прекращения конфликта. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также отмечает, что любой, кто рассматривает возможность замораживания войны против Украины, должен принять во внимание исторический опыт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених во время дебатов в немецком парламенте по передаче Киеву ракет Taurus предложил "заморозить" войну в Украине. При этом он обратил внимание, что Германия оказывает значительную поддержку Украине.

Вместе с тем, представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что немецкое правительство не поддерживает заморозку конфликта в Украине.