Кандидат в президенты США Дональд Трамп, в случае избрания, планирует покинуть страну в НАТО, однако намерен сделать альянс более эффективным, чтобы он не превратился в "социального клиента". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Джей Ди Венса, являющегося кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

Джей Ди Вэнс (фото из открытых источников)

Как отметил Вэнс, Трамп стремится видеть НАТО сильным и эффективным. "Он хочет, чтобы мы остались в НАТО... Но он также ожидает, что страны-члены НАТО будут действительно нести свою часть оборонного бремени", — подчеркнул кандидат в вице-президенты.

Когда журналист попросила дать четкий ответ о намерениях Трампа в отношении НАТО, Венс подтвердил, что США будут оставаться в альянсе. "Мы останемся в НАТО", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил о сценарии завершения войны. Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала News Nation сделал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс.

Политик также добавил, что такие утверждения проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно у частных.

Он отметил, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

А Дональд Трамп с приближением даты выборов все чаще обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "никогда не должен был допустить начало войны" и затянул ее на очень долгий период. Об этом пишет эксперт The Washington Post Аарон Блэйк.











