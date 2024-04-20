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Союзники РФ уже сомневаются в целесообразности войны: Шольц сделал заявление

Канцлер Германии высказался о войне украинцев против россиян после того, как вернулся из Китая

сегодня, 11:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны, которые поддерживают тесные отношения с Москвой и которые можно назвать партнерами РФ, уже сомневаются в целесообразности захватнической войны, что страна-агрессор ведет в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "DW".

Союзники РФ уже сомневаются в целесообразности войны: Шольц сделал заявление

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Немецкий канцлер отметил, в мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл.

"Это касается и тех, кто очень близок к России", – подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер указал, что во время своего недавнего визита в Китай он согласился с руководством КНР о необходимости проведения международной мирной конференции, которая запланирована в Швейцарии, для завершения развязанной РФ войны.

По мнению Олафа Шольца, переговоры с китайскими чиновниками о войне в Украине во время его недавней поездки дали "очень важный толчок" дипломатическим усилиям, направленным на достижение мира.

В то же время Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что без поддержки Китая, путинский режим уже не смог бы продолжать захватническую войну против Украины. Госсекретарь раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что официальный Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины. Такую позицию Блинкен озвучил на пресс-конференции после окончания встречи министров иностранных дел стран G7.

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Источник: https://www.dw.com/ru/solc-u-blizkih-k-rf-stran-toze-est-somnenia-po-povodu-vojny-v-ukraine/a-68876409?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe
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