Спецслужбы в панике: Германию атакуют неизвестные дроны

В Германии зафиксировали рекордное количество появлений неизвестных беспилотников — более тысячи инцидентов в год. По данным The Wall Street Journal, немецкие спецслужбы фиксируют в среднем по три случая в день.

Неизвестные дроны взволновали Германию

Из-за резкого роста активности отчеты о полетах неизвестных дронов теперь публикуют каждые две недели — раньше это делали всего раз в квартал.

В соседних странах ситуация также обостряется: в Бельгии не раз приостанавливали работу аэропортов Брюсселя и Льежа, а военным разрешили сбивать дроны, если это можно сделать без риска. В Швеции из-за подобных инцидентов также временно останавливали авиаперелеты.

Немецкие чиновники не исключают, что волна появления неизвестных беспилотников может быть связана с политическими процессами в Европе — в частности, обсуждением использования замороженных российских активов в системе Euroclear для поддержки Украины.

