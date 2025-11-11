Спецслужбы в панике: Германию атакуют неизвестные дроны

Рубрики
В Германии зафиксировали рекордное количество появлений неизвестных беспилотников — более тысячи инцидентов в год. По данным The Wall Street Journal, немецкие спецслужбы фиксируют в среднем по три случая в день.
Неизвестные дроны взволновали Германию
Из-за резкого роста активности отчеты о полетах неизвестных дронов теперь публикуют каждые две недели — раньше это делали всего раз в квартал.
В соседних странах ситуация также обостряется: в Бельгии не раз приостанавливали работу аэропортов Брюсселя и Льежа, а военным разрешили сбивать дроны, если это можно сделать без риска. В Швеции из-за подобных инцидентов также временно останавливали авиаперелеты.
Немецкие чиновники не исключают, что волна появления неизвестных беспилотников может быть связана с политическими процессами в Европе — в частности, обсуждением использования замороженных российских активов в системе Euroclear для поддержки Украины.