Спецслужби в паніці: Німеччину атакують невідомі дрони

У Німеччині зафіксували рекордну кількість появ невідомих безпілотників — понад тисячу інцидентів за рік. За даними The Wall Street Journal, німецькі спецслужби фіксують у середньому по три випадки на день.

Невідомі дрони сколихнули Німеччину

Через різке зростання активності звіти про польоти невідомих дронів тепер публікують кожні два тижні — раніше це робили лише раз на квартал.

У сусідніх країнах ситуація також загострюється: у Бельгії неодноразово призупиняли роботу аеропортів Брюсселя та Льєжа, а військовим дозволили збивати дрони, якщо це можна зробити без ризику. У Швеції через подібні інциденти також тимчасово зупиняли авіаперельоти.

Німецькі посадовці не виключають, що хвиля появ невідомих безпілотників може бути пов’язана з політичними процесами в Європі — зокрема, обговоренням використання заморожених російських активів у системі Euroclear для підтримки України.

