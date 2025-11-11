logo_ukra

Спецслужби в паніці: Німеччину атакують невідомі дрони

У Німеччині різко зросла кількість появ невідомих дронів — спецслужби фіксують понад тисячу інцидентів за рік, у середньому по три щодня

11 листопада 2025, 23:08
Автор:
Ткачова Марія

У Німеччині зафіксували рекордну кількість появ невідомих безпілотників — понад тисячу інцидентів за рік. За даними The Wall Street Journal, німецькі спецслужби фіксують у середньому по три випадки на день.

Спецслужби в паніці: Німеччину атакують невідомі дрони

Невідомі дрони сколихнули Німеччину

Через різке зростання активності звіти про польоти невідомих дронів тепер публікують кожні два тижні — раніше це робили лише раз на квартал.

У сусідніх країнах ситуація також загострюється: у Бельгії неодноразово призупиняли роботу аеропортів Брюсселя та Льєжа, а військовим дозволили збивати дрони, якщо це можна зробити без ризику. У Швеції через подібні інциденти також тимчасово зупиняли авіаперельоти.

Німецькі посадовці не виключають, що хвиля появ невідомих безпілотників може бути пов’язана з політичними процесами в Європі — зокрема, обговоренням використання заморожених російських активів у системі Euroclear для підтримки України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Грузії зазнав катастрофи турецький військово-транспортний літак С-130, який летів з Азербайджану до Туреччини. На його борту перебували 20 осіб — члени екіпажу та пасажири.
Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини, зазначивши, що пошуково-рятувальні операції тривають у координації з грузинськими службами. Причини аварії поки не встановлені — їх з’ясують після обстеження уламків спеціальною слідчою групою.
Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що біографічна стрічка про легендарний український гурт “Океан Ельзи” стартувала в прокаті з відчутним успіхом — за перші вихідні фільм зібрав 4 071 239 гривень. За кілька днів його переглянули понад 20 тисяч глядачів по всій Україні.



Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/europe-is-in-a-gray-zone-between-war-and-peace-7b6f949a
