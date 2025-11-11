Спецслужби в паніці: Німеччину атакують невідомі дрони

Рубрики
Ткачова Марія
У Німеччині зафіксували рекордну кількість появ невідомих безпілотників — понад тисячу інцидентів за рік. За даними The Wall Street Journal, німецькі спецслужби фіксують у середньому по три випадки на день.
Невідомі дрони сколихнули Німеччину
Через різке зростання активності звіти про польоти невідомих дронів тепер публікують кожні два тижні — раніше це робили лише раз на квартал.
У сусідніх країнах ситуація також загострюється: у Бельгії неодноразово призупиняли роботу аеропортів Брюсселя та Льєжа, а військовим дозволили збивати дрони, якщо це можна зробити без ризику. У Швеції через подібні інциденти також тимчасово зупиняли авіаперельоти.
Німецькі посадовці не виключають, що хвиля появ невідомих безпілотників може бути пов’язана з політичними процесами в Європі — зокрема, обговоренням використання заморожених російських активів у системі Euroclear для підтримки України.