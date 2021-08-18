Срывал крыши и переворачивал машины: в Германии показали мощный торнадо (ВИДЕО)



















Сильные ветры и проливные дожди снова пришли в Германию и соседнюю с ней Австрию. Осадки, в свою очередь, вызвали затопления и оползни. Также немцы пострадали и от разрушительного торнадо. Информирует об этом The Watchers .

Стихия снова натворила бед в стране (фото из открытых источников)

При этом, чрезвычайное положение из-за ухудшения погодных условий, введено на севере страны, в Нижней Саксонии. Именно в этой местности торнадо повредил более 50 домов в населенном пункте Гроссхайде. Стихия была такой силы, что в воздух летела кровля из домов, автомобили поднимались в воздух, а деревья с корнями падали на дороги и тротуары.

В другой немецкой провинции Бавария, в месте, которое носит название Адская Долина и где всегда бывает много туристов, один посетитель погиб, еще один пропал без вести. Люди стояли на мосту в то время, когда там бушевала стихия и их просто накрыла большая вода, которая внезапно поднялась.

Один из сотрудников местной команды, которые оказывали помощь соотечественникам, сказал, что в то время "это был чистый хаос".

Почти 100 человек спасли во время урагана австрийские спасатели. Люди, напуганные ливнем, были заблокированы в машинах. Еще 4 австрийцы имели различные травмы.

Ливень так свирепствовала, что по показаниям очевидцев, затопила не только трассы, но даже железнодорожные ветки. Большая вода проникла в подвалы домов, а ураган поднимал в воздух крышки люков. Сейчас пострадавшие считают убытки, которые нанесла непогода.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Германии увеличилось количество жертв в результате сильного наводнения. Общий ущерб от стихии может достичь пяти миллиардов евро. Стало известно, что в настоящее время в результате стихии погибли 175 человек. Из них сто двадцать восьмой земли Рейнланд-Пфальц и сорок седьмой земли Северный Рейн-Вестфалия.





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