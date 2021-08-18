logo
Русский Українська

BTC/USD

44805.35

ETH/USD

3030.83

LTC/USD

167.57

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Германия Срывал крыши и переворачивал машины: в Германии показали мощный торнадо (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Срывал крыши и переворачивал машины: в Германии показали мощный торнадо (ВИДЕО)

В Австрии и Германии снова идут обильные дожди

18 августа 2021, 15:44
Автор:

Лиля Воробьева








Сильные ветры и проливные дожди снова пришли в Германию и соседнюю с ней Австрию. Осадки, в свою очередь, вызвали затопления и оползни. Также немцы пострадали и от разрушительного торнадо. Информирует об этом The Watchers .

Срывал крыши и переворачивал машины: в Германии показали мощный торнадо (ВИДЕО)

Стихия снова натворила бед в стране (фото из открытых источников)

При этом, чрезвычайное положение из-за ухудшения погодных условий, введено на севере страны, в Нижней Саксонии. Именно в этой местности торнадо повредил более 50 домов в населенном пункте Гроссхайде. Стихия была такой силы, что в воздух летела кровля из домов, автомобили поднимались в воздух, а деревья с корнями падали на  дороги и тротуары.

В другой немецкой провинции Бавария, в месте, которое носит название Адская Долина и где всегда бывает много туристов, один посетитель погиб, еще один пропал без вести. Люди стояли на мосту в то время, когда там бушевала стихия и их просто накрыла большая вода,  которая внезапно поднялась.

Один из сотрудников местной команды, которые оказывали помощь соотечественникам, сказал, что в то время "это был чистый хаос".

Почти 100 человек спасли во время урагана австрийские спасатели. Люди, напуганные ливнем, были заблокированы в машинах. Еще 4 австрийцы имели различные травмы.

Ливень так свирепствовала, что по показаниям очевидцев, затопила не только трассы, но даже железнодорожные ветки. Большая вода проникла в подвалы домов, а ураган поднимал в воздух крышки люков. Сейчас пострадавшие считают убытки, которые нанесла непогода.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Германии увеличилось количество жертв в результате сильного наводнения. Общий ущерб от стихии может достичь пяти миллиардов евро. Стало известно, что в настоящее время в результате стихии погибли 175 человек. Из них сто двадцать восьмой земли Рейнланд-Пфальц и сорок седьмой земли Северный Рейн-Вестфалия.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://watchers.news/2021/08/17/severe-storm-flood-tornado-germany-august-2021/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ