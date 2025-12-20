США готовы к переговорам с РФ по Украине: в МИД Германии сделали предупреждение

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль ожидает, что США учтут интересы Европы во время запланированных переговоров с Россией во Флориде по мирному разрешению ситуации в Украине.
Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников
Вадефуль настаивает на учете интересов Европы для обеспечения устойчивого мира в регионе.
Вадефуль не ожидает, что запланированные на выходные переговоры приведут к прорыву в вопросе прекращения огня.
Стоит отметить, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся выполнять роль посредника между Украиной и Россией и не намерены навязывать сторонам готовые решения по мирному соглашению.
На пресс-конференции в пятницу Рубио отметил, что военные конфликты обычно завершаются либо полным поражением одной из сторон, либо путем договоренностей.
В свою очередь Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в США 19 декабря завершилась встреча украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.