США готовы к переговорам с РФ по Украине: в МИД Германии сделали предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МИД Германии подчеркнул, интересы Европы должны быть учтены на переговорах во Флориде

20 декабря 2025, 09:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль ожидает, что США учтут интересы Европы во время запланированных переговоров с Россией во Флориде по мирному разрешению ситуации в Украине.

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Вадефуль настаивает на учете интересов Европы для обеспечения устойчивого мира в регионе.

"Только так мы сможем достичь соглашения, которое будет устойчивым не только для Украины, но и для Европы", – заявил топ-дипломат Германии.

Вадефуль не ожидает, что запланированные на выходные переговоры приведут к прорыву в вопросе прекращения огня.    

"Я научился не ставить свои личные надежды за основу своих ожиданий, а трезво оценивать ситуацию и анализировать реакцию России", – отметил министр.

Стоит отметить, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся выполнять роль посредника между Украиной и Россией и не намерены навязывать сторонам готовые решения по мирному соглашению.  

На пресс-конференции в пятницу Рубио отметил, что военные конфликты обычно завершаются либо полным поражением одной из сторон, либо путем договоренностей.

В свою очередь Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в США 19 декабря завершилась встреча украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.   

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал Президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", – отметил секретарь СНБО.




Источник: https://www.n-tv.de/politik/07-04-Zu-Besuch-in-Warschau-Selenskyj-soll-vor-polnischem-Parlament-sprechen-article23143824.html
