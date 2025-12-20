США готовы к переговорам с РФ по Украине: в МИД Германии сделали предупреждение

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль ожидает, что США учтут интересы Европы во время запланированных переговоров с Россией во Флориде по мирному разрешению ситуации в Украине.

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Вадефуль настаивает на учете интересов Европы для обеспечения устойчивого мира в регионе.

"Только так мы сможем достичь соглашения, которое будет устойчивым не только для Украины, но и для Европы", – заявил топ-дипломат Германии.

Вадефуль не ожидает, что запланированные на выходные переговоры приведут к прорыву в вопросе прекращения огня.

"Я научился не ставить свои личные надежды за основу своих ожиданий, а трезво оценивать ситуацию и анализировать реакцию России", – отметил министр.

Стоит отметить, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся выполнять роль посредника между Украиной и Россией и не намерены навязывать сторонам готовые решения по мирному соглашению.

На пресс-конференции в пятницу Рубио отметил, что военные конфликты обычно завершаются либо полным поражением одной из сторон, либо путем договоренностей.

В свою очередь Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в США 19 декабря завершилась встреча украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал Президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", – отметил секретарь СНБО.



