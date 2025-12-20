США готові до переговорів з РФ щодо України: у МЗС Німеччини зробили попередження

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль очікує, що США врахують інтереси Європи під час запланованих переговорів із Росією у Флориді щодо мирного вирішення ситуації в Україні.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Вадефуль наполягає на врахуванні інтересів Європи для забезпечення сталого світу у регіоні.

"Тільки так ми зможемо досягти угоди, яка буде стійкою не тільки для України, а й для Європи", – заявив топ-дипломат Німеччини.

Вадефуль не очікує, що заплановані на вихідні переговори призведуть до прориву щодо припинення вогню.

"Я навчився не ставити свої особисті надії за основу своїх очікувань, а тверезо оцінювати ситуацію та аналізувати реакцію Росії", – зазначив міністр.

Варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть виконувати роль посередника між Україною та Росією і не мають наміру нав'язувати сторонам готові рішення щодо мирної угоди.

На прес-конференції в п'ятницю Рубіо зазначив, що військові конфлікти зазвичай завершуються або повною поразкою однієї зі сторін, або шляхом домовленостей.

У свою чергу, Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що в США 19 грудня завершилася зустріч української переговорної делегації з американськими та європейськими партнерами.

"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками поінформував Президента України. Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", – зазначив секретар РНБО.



