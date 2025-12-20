США готові до переговорів з РФ щодо України: у МЗС Німеччини зробили попередження

Рубрики
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль очікує, що США врахують інтереси Європи під час запланованих переговорів із Росією у Флориді щодо мирного вирішення ситуації в Україні.
Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел
Вадефуль наполягає на врахуванні інтересів Європи для забезпечення сталого світу у регіоні.
Вадефуль не очікує, що заплановані на вихідні переговори призведуть до прориву щодо припинення вогню.
Варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть виконувати роль посередника між Україною та Росією і не мають наміру нав'язувати сторонам готові рішення щодо мирної угоди.
На прес-конференції в п'ятницю Рубіо зазначив, що військові конфлікти зазвичай завершуються або повною поразкою однієї зі сторін, або шляхом домовленостей.
У свою чергу, Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що в США 19 грудня завершилася зустріч української переговорної делегації з американськими та європейськими партнерами.