Кравцев Сергей
План Германии состоит в том, что Украина должна стать "дикобразом" – крепкой и опасной для врага. Это включает новые системы вооружения, обучение военных и тесную интеграцию оборонных промышленностей с европейскими партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Spiegel".
Журналисты отмечают, в центре внимания находится укрепление украинской армии. В берлинских правительственных кругах заявляют, что прежде всего она должна быть способна обеспечить перемирие или мирное соглашение.
Усилия в этом направлении описываются термином "porcupining", что означает дикобраз. Следовательно, по данным издания, Украина должна превратиться в потенциально опасного, в любом случае боеспособного дикобраза, способного противостоять любой атаке.
Как стало известно журналистам "Spiegel", сегодня правительство Германии предложит усилить противовоздушную оборону Украины. Планируется увеличение на 20 процентов в год — с учетом количества систем вооружения и их эффективности.
Кроме того, планируется улучшить наступательные воздушные возможности Киева. Имеются в виду дальнобойные высокоточные вооружения, такие как крылатые ракеты, которые производятся в Украине при финансовой и технологической поддержке
В то же время Украине могут предоставить оборудование для четырех механизированных пехотных бригад, что будет означать около 480 пехотных машин в год, включая бронетранспортеры.
По мнению Германии, другими важными составляющими гарантий безопасности являются: продолжение подготовки украинских солдат, тесное взаимодействие оборонных промышленностей Украины и европейских государств.
Берлин также придает большое значение дальнейшей интеграции Украины в ЕС и финансовой и экономической поддержке страны.
