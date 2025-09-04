План Германии состоит в том, что Украина должна стать "дикобразом" – крепкой и опасной для врага. Это включает новые системы вооружения, обучение военных и тесную интеграцию оборонных промышленностей с европейскими партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Spiegel".

Журналисты отмечают, в центре внимания находится укрепление украинской армии. В берлинских правительственных кругах заявляют, что прежде всего она должна быть способна обеспечить перемирие или мирное соглашение.

"Важнейшей гарантией безопасности, которую мы можем предоставить на данный момент, является достаточная поддержка украинской армии в ее усилиях защитить страну", — отметил Мерц.

Усилия в этом направлении описываются термином "porcupining", что означает дикобраз. Следовательно, по данным издания, Украина должна превратиться в потенциально опасного, в любом случае боеспособного дикобраза, способного противостоять любой атаке.

Как стало известно журналистам "Spiegel", сегодня правительство Германии предложит усилить противовоздушную оборону Украины. Планируется увеличение на 20 процентов в год — с учетом количества систем вооружения и их эффективности.

Кроме того, планируется улучшить наступательные воздушные возможности Киева. Имеются в виду дальнобойные высокоточные вооружения, такие как крылатые ракеты, которые производятся в Украине при финансовой и технологической поддержке

В то же время Украине могут предоставить оборудование для четырех механизированных пехотных бригад, что будет означать около 480 пехотных машин в год, включая бронетранспортеры.

По мнению Германии, другими важными составляющими гарантий безопасности являются: продолжение подготовки украинских солдат, тесное взаимодействие оборонных промышленностей Украины и европейских государств.

Берлин также придает большое значение дальнейшей интеграции Украины в ЕС и финансовой и экономической поддержке страны.

