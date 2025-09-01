В Киев прибыла важная делегация из Германии: что будут обсуждать

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага — Йенс Шпан (ХДС/ХСС) и Маттиас Мирш (СДПГ) 1 сентября посетили Киев. Это их первый визит в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DW.

Германия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это также первый совместный приезд руководителей парламентских групп обеих партий. В столице Германии они должны провести переговоры относительно дальнейшей поддержки Украины и путей дипломатического урегулирования войны.

По прибытии Шпан отметил, что главной целью визита является демонстрация солидарности с Украиной.

"Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу", — сказал он журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, Шпан заявил, что первоочередной задачей является обеспечение украинского войска современным вооружением.

"Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего мы хотим оснастить ее как можно лучше", — подчеркнул он.

Мирш поддержал такую позицию. В то же время относительно возможного развертывания контингента Бундесвера политики остались осторожными, не исключая при этом подобного сценария. При этом политики указали, что существует целая масса вариантов, какие именно и как, это будет обсуждаться во время переговоров.

