Стала известна потенциальная повестка дня 11 «Рамштайна»

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины — Рамштайн, которое состоится в физическом формате 21 апреля, будет посвящено не только помощи Украине, но и снижению рисков утечки секретных документов. Такое мнение высказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в прямом эфире, пишет "Комментарии".



Заседание «Рамштайна» должно состояться уже 21 апреля

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"На этот раз Рамштайн будет посвящен не только проблемам военно-технического сотрудничества и ускоренного характера передачи военной помощи Украины, но и решению вопроса по ключевым, скажем так, спорным моментам… Физическое проведение Рамштайна ставит фактически жирную точку в моменте российской спецоперации, связанной со сливом секретных документов", — комментирует аналитик.

Он также перечислил важные сигналы, поступившие накануне встречи Контактной группы по обороне Украины. Среди них, "заем" Южной Кореи Соединенным Штатам до 500 тыс. снарядов калибра 155 мм.

"Это очень показательно с точки зрения того, что за 2022 год Южная Корея передала Соединенным Штатам около 100 тысяч снарядов. То есть речь идет об увеличении поставок снарядов, крайне необходимых Вооруженным силам Украины, фактически в пять раз", — констатирует Снегирев.

Он обращает внимание, что накануне встречи появилась и информация о том, что Германия дала добро Польше на передачу 5 самолетов МиГ, ранее стоявших на вооружении ГДР, но уже модернизированных под стандарты НАТО.

"То есть и самолетная коалиция уже заработала", — отметил военно-политический аналитик.

Кроме того, по его мнению, новая встреча в формате Рамштайн будет касаться усиления украинской противовоздушной обороны.

“Будет продолжение Рамштайна-10”, на котором было принято беспрецедентное решение о создании фактически эшелонированной системы ПВО в Украине. Это ПВО малого, среднего и дальнего радиуса действия", – говорит Дмитрий Снегирев.

По его мнению, положительным считает сам факт проведения заседания в физическом формате, а не в режиме видеоконференции, и ожидает от него ускоренного характера переоснащения Вооруженных сил Украины.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Пекин не намерен продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине. Также страна будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Писали "Комментарии" также о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины не может продолжаться постоянно. Венгерский политик подчеркнул, что если бы Европа перестала давать деньги Украине, то война бы закончилась.

Читайте также на страницах "Комментариев" — Буданов сделал новое заявление о крахе России.