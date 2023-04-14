Стала известна потенциальная повестка дня 11 «Рамштайна»

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Моесеенко Валентина
Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины — Рамштайн, которое состоится в физическом формате 21 апреля, будет посвящено не только помощи Украине, но и снижению рисков утечки секретных документов. Такое мнение высказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в прямом эфире, пишет "Комментарии".
Заседание «Рамштайна» должно состояться уже 21 апреля
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Он также перечислил важные сигналы, поступившие накануне встречи Контактной группы по обороне Украины. Среди них, "заем" Южной Кореи Соединенным Штатам до 500 тыс. снарядов калибра 155 мм.
Он обращает внимание, что накануне встречи появилась и информация о том, что Германия дала добро Польше на передачу 5 самолетов МиГ, ранее стоявших на вооружении ГДР, но уже модернизированных под стандарты НАТО.
Кроме того, по его мнению, новая встреча в формате Рамштайн будет касаться усиления украинской противовоздушной обороны.
По его мнению, положительным считает сам факт проведения заседания в физическом формате, а не в режиме видеоконференции, и ожидает от него ускоренного характера переоснащения Вооруженных сил Украины.
Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Пекин не намерен продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине. Также страна будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.
Писали "Комментарии" также о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины не может продолжаться постоянно. Венгерский политик подчеркнул, что если бы Европа перестала давать деньги Украине, то война бы закончилась.
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