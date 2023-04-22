Стало известно, чем Германия заменит "Северный поток"

Берлин намерен к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой ныне несуществующей российской газопроводной сети Nord Stream. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Северный поток. Фото Getty Images

По информации издания, план обсуждался 20 апреля во время встречи за закрытыми дверями с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком.

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"Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года", — сказал Хабек, имея в виду точку соединения на материке, где также заканчиваются бездействующие трубы "Северного поток".

Германия, крупнейшая экономика Европы, пытается улучшить свою энергетическую безопасность, пока регион восстанавливается после исторического кризиса поставок, вызванного последствиями войны России против Украины. В прошлом году Россия жестко ограничила поставки газа в регион, в том числе по газопроводу "Северный поток" в Германию. Позднее эта сеть была выведена из строя в результате загадочного взрыва в сентябре.

Германия в значительной степени полагается на СПГ, чтобы восполнить дефицит энергоснабжения, особенно из-за закрытия в этом месяце последних оставшихся атомных электростанций. Она открыла три плавучих терминала СПГ, и ожидается, что их станет больше.

Министерство экономики заявило в четверг, что правительство закупило ненужные трубы, принадлежавшие газопроводу "Северный поток — 2", для строительства терминала у острова Рюген.

В пятницу пресс-секретарь министерства заявила, что не может подтвердить комментарии Хабека о сроках, но добавила: "По нашей информации, и канцлер, и министр Хабек подчеркнули необходимость действовать срочно".

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