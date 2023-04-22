Нельзя ставить Россию и Украину на один уровень: в Госдепе США сделали заявление о переговорах

Переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, пишет "Укринформ".

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", — отметил Пател.

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Также представитель Госдепа напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится все же переговорами.

"Но это должно быть на условиях украинской стороны", — подчеркнул Ведант Пател.

Отметим, тема переговоров Украины и России время от времени возникает среди европейских лидеров. Так президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хоть пока что предпосылок для переговоров еще нет, к ним нужно двигаться и в этом вопросе может сыграть важную роль Китай. Поэтому Макрон будет поддерживать активное включение Китая в переговорный процесс.

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