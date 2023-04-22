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Нельзя ставить Россию и Украину на один уровень: в Госдепе США сделали заявление о переговорах

В Госдепе США считают, что в ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень

сегодня, 07:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, пишет "Укринформ".

Нельзя ставить Россию и Украину на один уровень: в Госдепе США сделали заявление о переговорах

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", — отметил Пател.


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Также представитель Госдепа напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится все же переговорами.

"Но это должно быть на условиях украинской стороны", — подчеркнул Ведант Пател.

Отметим, тема переговоров Украины и России время от времени возникает среди европейских лидеров. Так президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хоть пока что предпосылок для переговоров еще нет, к ним нужно двигаться и в этом вопросе может сыграть важную роль Китай. Поэтому Макрон будет поддерживать активное включение Китая в переговорный процесс.

Читайте также на портале "Комментарии" — группа американских сенаторов от Республиканской партии (19 человек) написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, призвав прекратить военные поставки Украине в их нынешнем виде. По их мнению, следует поощрять мирные переговоры, которые бы привели к прекращению военных действий. О чём говорит такое обращение? Как фактор российско-украинской войны будет использоваться в избирательной кампании, которая, похоже, уже набирает обороты в США, хоть выборы состоятся лишь в ноябре 2024-го? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3699109-ne-mozna-staviti-rosiu-j-ukrainu-na-odin-riven-v-pitanni-peregovoriv-derzdep.html
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