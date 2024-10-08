Стало известно, какая страна поставляет роскошные авто в РФ несмотря на санкции

Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении автодилера, который в обход санкций продавал в Россию автомобили класса "люкс". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Rheinische Post".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что независимый автодилер продал и вывез в Россию несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 4 млн евро, несмотря на экспортное эмбарго.

По информации таможенного следственного управления и прокуратуры, руководитель автосалона в Кенигсвинтере близ Бонна сделал вид, что легально экспортировал эти автомобили в третьи страны.

Сейчас против него ведется расследование по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле.

В конце сентября следователи провели два обыска и собрали доказательства. Они также изъяли два роскошных автомобиля в рамках ареста активов, говорится в сообщении. Расследование продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные страны ввели санкции против России, чтобы ограничить доступ к роскоши и некоторым товарам, но оказывается, что россияне все еще могут покупать дорогие авто из Европы. Согласно данным Sky News, хотя прямые продажи автомобилей в Россию запрещены, они все равно попадают туда через соседние страны, особенно через Грузию.

Схема привлекает несколько стран: например, Великобритания крупными партиями отправляет автомобили в Азербайджан, который, в свою очередь, поставляет их в Грузию, откуда они уже попадают в Россию.

По информации Sky News, автомобили поначалу везут на границу, где их оставляют на стоянках до тех пор, пока все документы не будут оформлены. В Грузии есть запреты на прямую отправку авто в Россию, но найдено много лазейок. К примеру, машины можно официально зарегистрировать в Армении, и только потом они отправляются в Россию через пункт пропуска "Ларс". Водителям иногда советуют говорить, что они просто перевозят авто через Россию в Кыргызстан.



