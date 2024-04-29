Стало известно почему Германия против конфискации российских активов. Что хочет сохранить Берлин

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Ткачик Олеся
Недавно издание Wall Street Journal вышло из очередной публикации о том, что в мире есть сомнения по поводу целесообразности конфискации активов страны-агрессора России. В частности, издание отмечает, что такие сомнения, якобы, у канцлера Германии Олафа Шольца, который считает такие действия слишком рискованными.
Российские активы в ЕС
По данным издания, Берлин опасается, что конфискация замороженных на Западе почти 300 млрд. долларов российских активов может открыть новый поток исков против Германии из-за Второй мировой войны, а против европейских столиц — за колониализм и рабовладение. Также Германия предлагает использовать эти активы как рычаг влияния на Россию, чтобы в случае мирных переговоров вынудить ее отдать оккупированные территории.
При этом политолог Петр Олещук отмечает, что хотя издание Wall Street Journal не является "желтой" прессой, однако к его статье нужно относиться со скептицизмом.
Олещук предположил, что за подобными странными доводами скрывается несколько другое. К примеру, подчеркивает он, опасения за собственность немецкого бизнеса, так и не ушедшего с российского рынка, и у которого собственность непременно заберут россияне.
В этом контексте политолог напомнил, что Украине все еще очень нужна помощь Запада, в частности, это касается ЗРК Patriot. Украине нужно не менее семи таких установок.
Однако, говорит Олещук, в этом случае необходимо будет раз и навсегда отказаться от идеи торгов со страной-террористом Россией и понять, что не будет возвращения "в светлое прошлое" с его разными возможностями.
По его словам, для простоты ответа на все эти вызовы европейские чиновники должны задать простой вопрос о том, может ли быть сценарий, в котором в мире сохранится какое-то право, но Украина не получит компенсаций от россиян. По-видимому, подчеркивает политолог, такого сценария быть не может.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США показали ЕС , как можно конфисковать активы России.
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