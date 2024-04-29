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Стало известно почему Германия против конфискации российских активов. Что хочет сохранить Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против конфискации российских активов, потому что не хочет, чтобы имущество немецких фирм, продолжающих работу в РФ, тоже забрали, считает политолог Петр Олещук

сегодня, 15:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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Недавно издание Wall Street Journal вышло из очередной публикации о том, что в мире есть сомнения по поводу целесообразности конфискации активов страны-агрессора России. В частности, издание отмечает, что такие сомнения, якобы, у канцлера Германии Олафа Шольца, который считает такие действия слишком рискованными.

Стало известно почему Германия против конфискации российских активов. Что хочет сохранить Берлин

Российские активы в ЕС

По данным издания, Берлин опасается, что конфискация замороженных на Западе почти 300 млрд. долларов российских активов может открыть новый поток исков против Германии из-за Второй мировой войны, а против европейских столиц — за колониализм и рабовладение. Также Германия предлагает использовать эти активы как рычаг влияния на Россию, чтобы в случае мирных переговоров вынудить ее отдать оккупированные территории.

При этом политолог Петр Олещук отмечает, что хотя издание Wall Street Journal не является "желтой" прессой, однако к его статье нужно относиться со скептицизмом.

"Собственно, аргумент о том, что арестованные деньги могут быть использованы в качестве средства "давления на Россию" – это вообще сплошной смех. Посмотрите, сколько уже россияне потратили на войну, и вы поймете, что их таким образом убедить не получится",
– отметил эксперт.

Олещук предположил, что за подобными странными доводами скрывается несколько другое. К примеру, подчеркивает он, опасения за собственность немецкого бизнеса, так и не ушедшего с российского рынка, и у которого собственность непременно заберут россияне.

В этом контексте политолог напомнил, что Украине все еще очень нужна помощь Запада, в частности, это касается ЗРК Patriot. Украине нужно не менее семи таких установок.

"В странах ЕС их можно "собрать", но те, пока, не особо спешат что-то давать. Только та же Германия уже объявила об одной. Может быть, их проще приобрести у тех, кто готов продать. Использовав российские деньги? Очевидно, что с политической точки зрения это бы гораздо легче можно было бы "продать" европейскому избирателю, ведь идея, чтобы за отражение агрессии платил агрессор, она вполне ясна",
– написал в Фейсбуке политолог.

Однако, говорит Олещук, в этом случае необходимо будет раз и навсегда отказаться от идеи торгов со страной-террористом Россией и понять, что не будет возвращения "в светлое прошлое" с его разными возможностями.

"В то же время, отказ от мечтаний об этом "светлом российском прошлом" существенно может ослабить бремя на европейский бюджет для помощи Украине. Цена вполне справедлива за все "опасения" и "испуг", которые сейчас переживают отдельные европейские правительства",
– добавил эксперт.

По его словам, для простоты ответа на все эти вызовы европейские чиновники должны задать простой вопрос о том, может ли быть сценарий, в котором в мире сохранится какое-то право, но Украина не получит компенсаций от россиян. По-видимому, подчеркивает политолог, такого сценария быть не может.

"Если какое-нибудь право в мире будет существовать, то любые судебные процессы присудят Украине компенсацию. Значительно больше любых российских активов на Западе. Если же правовая система мира окончательно разрушится... То и думать о "неприкосновенности вкладов" в таком мире будет некому",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США показали ЕС , как можно конфисковать активы России.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02MLvdwPGZuhrdG4DuypQeFyPCk3aW9JEcURYPgSwRC5VmnhJJnYmQgfuEP3RGUchUl&id=100000541433652
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