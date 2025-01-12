Станет лучшим вкладом в безопасность: Бербок выступила с важным заявлением по Украине

Глава МИД Германии и солидер партии "Зеленые" Анналена Бербок считает необходимым увеличение военной помощи Украине, отметив, что текущий бюджет не отвечает реальным потребностям. Об этом стало известно из ее выступления на пресс-конференции во время встречи в Саудовской Аравии, где обсуждали будущее Сирии, пишет "Европейская правда".

Анналена Бербок. Фото: DW

В частности, на вопрос журналистов относительно возможного отказа канцлера Олафа Шольца от нового пакета помощи для Украины, Бербок подчеркнула, что без этой помощи у Украины не будет возможности должным образом защищать себя, что также уменьшит ее способность защищать безопасность Европы, в том числе Германии.

Также она добавила, что предоставление помощи Украине является лучшим способом укрепления безопасности на континенте.

Издание Spiegel пишет, что в Германии продолжаются внутренние споры по дополнительному пакету помощи Украине на сумму около 3 миллиардов евро. Его инициировали Бербок и министр обороны Борис Писториус, ориентируясь на срочные запросы Украины. Впрочем, канцлер Шольц высказался против, поскольку считает достаточными нынешние обязательства. По его словам, Киев может использовать кредитные средства G7 для дополнительных расходов на оружие. Шольц также отметил, что было бы несправедливо принимать подобные решения до формирования нового правительства после досрочных выборов в феврале.

В целом, переговоры по этому вопросу продолжали оставаться конструктивными до Рождества, но после этого канцлер изменил свою позицию. Споры по этому шагу связывают с политическими расчетами перед выборами.

В конце декабря 2024 г. Германия уже передала Украине значительный пакет помощи, включая системы IRIS-T и Patriot. Ожидается, что в первой половине 2025 года Германия предоставит еще более значительные пакеты военной помощи, предусматривающие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

Ранее, как писал портал "Комментарии", глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербрк заявила, что страны НАТО должны усилить обороноспособность Украины на фоне ее противостояния российской агрессии.