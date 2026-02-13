logo

Старый миропорядок разрушен: Мерц сделал тревожное заявление
Старый миропорядок разрушен: Мерц сделал тревожное заявление

Фридрих Мерц предупредил о возвращении эпохи силы, угрозе свободе и новой борьбе великих держав

13 февраля 2026, 15:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Основанный на правилах международный порядок фактически прекратил существование. С таким резонансным заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц 13 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии с участием более 60 глав государств и правительств, а также министров обороны почти 100 стран.

Старый миропорядок разрушен: Мерц сделал тревожное заявление

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По словам главы немецкого правительства, прежняя система глобальной безопасности, несмотря на свои недостатки, больше не действует. Он напомнил, что нынешняя конференция проходит под символичным девизом "в процессе разрушения", что отражает глубину происходящих изменений.

Мерц подчеркнул, что Европа вступила в новую эпоху, где снова доминируют сила и геополитическое соперничество. 

Он процитировал немецкого философа Петера Слотердайка, заявив, что Европа "завершила долгий отпуск от мировой истории". Канцлер предупредил: свобода больше не гарантирована и требует решительности, политической воли и готовности к серьезным переменам уже сейчас.

Особое внимание он уделил войне России против Украины, назвав ее главным свидетельством разрушения прежнего миропорядка. 

По его словам, действия Москвы стали примером насильственного ревизионизма и сопровождаются многочисленными военными преступлениями.

При этом канцлер отметил, что глобальный баланс сил меняется и в других регионах. В частности, Китай, по его словам, стремится переосмыслить международную систему в соответствии со своими интересами, тогда как глобальное лидерство США оказалось под серьезным вызовом.

Мерц подчеркнул, что мир вступил в период опасной неопределенности, где судьба свободы будет зависеть от готовности демократий защищать свои ценности.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно в каком году жители Запада ждут глобальную войну.




