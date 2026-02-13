Старий світопорядок зруйнований: Мерц зробив тривожну заяву

Заснований на правилах міжнародний порядок фактично припинив існування. З такою резонансною заявою виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у столиці Баварії за участю понад 60 глав держав і урядів, а також міністрів оборони майже 100 країн.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За словами глави німецького уряду, колишня система глобальної безпеки, незважаючи на свої недоліки, більше не діє. Він нагадав, що нинішня конференція проходить під символічним девізом "у процесі руйнування", що відображає глибину змін, що відбуваються.

Мерц наголосив, що Європа вступила в нову епоху, де знову домінують сила та геополітичне суперництво.

Він процитував німецького філософа Петера Слотердайка, заявивши, що Європа "завершила довгу відпустку від світової історії". Канцлер попередив: свобода більше не гарантована і потребує рішучості, політичної волі та готовності до серйозних змін уже зараз.

Особливу увагу він надав війні Росії проти України, назвавши її головним свідченням руйнування колишнього світопорядку.

За його словами, дії Москви стали прикладом насильницького ревізіонізму та супроводжуються численними військовими злочинами.

Водночас канцлер зазначив, що глобальний баланс сил змінюється і в інших регіонах. Зокрема, Китай, за його словами, прагне переосмислити міжнародну систему відповідно до своїх інтересів, тоді як глобальне лідерство США опинилося під серйозним викликом.

Мерц наголосив, що світ вступив у період небезпечної невизначеності, де доля свободи залежатиме від готовності демократій захищати свої цінності.

