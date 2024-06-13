Германия тормозит процесс введения новых санкций Евросоюза против России. Хотя эти санкции должны были быть приняты еще в начале саммита G7 в четверг, 13 июня, немецкая сторона не смогла достичь договоренностей об ограничениях.

Санкции против РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщает немецкое издание T-online со ссылкой на DPA. Согласно информации СМИ, Германия выдвигает слишком много оговорок и новых требований, что препятствует завершению планов санкций.

Один из европейских чиновников отметил, что в последнее время Германия ведет себя "как новая Венгрия", также затягивая внедрение новых санкций, подобно правительству премьер-министра Виктора Орбана в Будапеште. Новый пакет санкций ЕС должен прекратить возможность России обходить действующие ограничения. В то же время, Германия опасается, что под санкции могут попасть и немецкие компании. Поэтому она предлагает либо исключить эту норму, либо ограничить ее применение в определенном перечне товаров.

Также Германия выступает за смягчение мер по ограничению использования системы передачи финансовых сообщений (СПФП) – российского аналога SWIFT. К тому же санкции предусматривают ограничение торговли российским сжиженным природным газом (СПГ). Планируется запретить использование таких портов, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны, что должно уменьшить объемы продаж России из-за нехватки транспортных мощностей и сократить финансирование ее агрессивной войны.

Отмечается, что поведение федерального правительства Германии в этом случае вызывает непонимание со стороны партнеров, и это не в первый раз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России отреагировали на мощные санкции США.