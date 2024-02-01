Сытый по горло. Писториус резко отреагировал на дискуссии по поставкам ракет Taurus Украине

В Германии во время обсуждения в Бундестаге бюджета министра обороны Бориса Писториуса снова спросили о том, когда Украине будут переданы ракеты большой дальности Taurus . На этот вопрос он ответил растаяно, мол уже "сыт по горло" прениями о возможности таких поставок.

Taurus - одна из самых современных ракет

По его словам, дискуссия идет исключительно вокруг конкретной системы вооружений.

"Так будто речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения самостоятельно",

– подчеркнул министр обороны Германии.

Как отметило немецкое издание, что с таким отношением надежды Киева на получение этих дальнобойных ракет, вероятно, упадут еще больше.

Издание также подчеркнуло, что Taurus является одной из самых современных ракет ВВС и может уничтожать такие цели, как бункерный комплекс, даже с больших высот и расстояний. ПВО противника сложно обнаружить эти крылатые ракеты. Снаряды предназначены для уничтожения неподвижных и сильно укрепленных целей, таких как командные бункеры или мосты, обладающие высокой стратегической ценностью и наносящие серьезные удары противнику. Кроме того, некоторые эксперты отмечали, что только "Таурус" по состоянию на сегодняшний день может уничтожить Крымский мост. О том, что Украина может ударить этими ракетами по мосту, говорили также немецкие оппозиционные политики.

Журналисты также напомнили, что осенью канцлер Олаф Шольц отказался передавать эти ракеты Украине из-за страха эскалации конфликта.

Напомним, "Комментарии" писали, что немецкая оппозиция призывает предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако канцлер Шольц пока не принял окончательного решения по этим ракетам. Такую позицию подверг критике министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Министр подчеркнул, что ракеты большой дальности, предоставленные западными партнерами, нужны не для того, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Taurus нам нужен, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за фронтом на территории Украины, добавил Кулеба.



