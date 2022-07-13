Таки дожали: Германия согласилась прекратить закупать российский уголь и газ – назвала даты

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря. Учитывая то, что даже после введения ряда санкций против РФ Германия остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, это будет сильнейшим ударом по российскому бюджету. Также это скажется на экономике ФРГ, ведь ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны. Об этом заявил замминистра финансов Германии Йорг Кукис, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Reuters.

Отказ от покупок газа. Фото: из открытых источников

Уже сейчас в немецком правительстве говорят о том, что главной проблемой станет решение вопроса, чем восполнить недостачу газа после полного отказа от российских энергоресурсов. Речь идет о 158 миллиардах кубометров российского газа, что весьма немало.

Кукис рассказал, что Германия очень зависима от поставок из России. Москва поставляла 40% угля и 40% нефти от годового потребления страны. Теперь же Берлин занят тем, что активно ищет те страны, которые могли бы заменить поставки из России. В первую очередь ведутся переговоры с такими странами, как США и Катар.

Замминистра финансов Германии напомнил, что политическое давление через свои трубопроводы Россия переняла от СССР. В СССР был газопровод "Дружба", который страна использовала не только для получения серьёзных финансовых вливаний в бюджет, но и для политического давления на Европу. Теперь пришло время убирать это влияние и Европа это сделает за пару месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия с 11 июля полностью перекрыла газ Германии. Официально сообщается, что на трубопроводе "Северный поток" ведут ежегодные профилактические работы, которые должны закончиться 21 июля, но вот как будет на самом деле покажет время. Учитывая напряженную политическую обстановку Путин может решится на усиление газового шантаж ЕС, отказавшись возобновлять поставки газа Берлину.





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