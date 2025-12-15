Такого еще не было никогда: в МИД Германии сделали интригующее заявление по переговорам по Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль положительно оценил результаты первого раунда переговоров по Украине, состоявшихся в Берлине с участием президента Владимира Зеленского и американской делегации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом информирует "ntv".

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

В эфире радиостанции Deutschlandfunk глава немецкого МИД отметил, что нынешний этап переговорного процесса беспрецедентный по уровню серьезности. По его словам, дискуссии вокруг урегулирования войны в Украине еще никогда не были столь предметны и наполнены конкретным содержанием.

Вадефуль также отметил ключевую роль европейских партнеров в поиске путей достижения мира. Он подчеркнул, что позиция Европы остается единой и согласованной, а ее участие в переговорном процессе является решающим для формирования общих подходов.

Министр обратил внимание, что перед встречами в Берлине американская сторона, вероятно, уже провела консультации с Москвой и сформировала собственное видение дальнейших шагов. Сами же переговоры в германской столице он назвал важными с точки зрения сближения позиций между союзниками. В то же время Вадефуль отметил, что говорить об окончательных результатах пока рано – эффективность договоренностей станет понятна только в конце недели.

Отдельно глава МИД Германии подчеркнул, что Кремль не должен питать никаких иллюзий относительно решительности Запада. По его словам, союзники твердо настроены и дальше поддерживать Украину и обеспечивать ее обороноспособность, независимо от развития переговоров.

