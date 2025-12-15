logo_ukra

BTC/USD

89694

ETH/USD

3156.73

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Такого ще не було ніколи: у МЗС Німеччини зробили інтригуючу заяву щодо переговорів по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого ще не було ніколи: у МЗС Німеччини зробили інтригуючу заяву щодо переговорів по Україні

При цьому у Берліні вважають, що поки зарано говорити про успіх переговорів

15 грудня 2025, 14:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль позитивно оцінив результати першого раунду переговорів щодо України, які відбулися в Берліні за участі президента Володимира Зеленського та американської делегації. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "ntv".

Такого ще не було ніколи: у МЗС Німеччини зробили інтригуючу заяву щодо переговорів по Україні

Глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

В ефірі радіостанції Deutschlandfunk глава німецького МЗС зазначив, що нинішній етап переговорного процесу є безпрецедентним за рівнем серйозності. За його словами, дискусії навколо врегулювання війни в Україні ще ніколи не були настільки предметними та наповненими конкретним змістом.

Вадефуль також наголосив на ключовій ролі європейських партнерів у пошуку шляхів досягнення миру. Він підкреслив, що позиція Європи залишається єдиною та узгодженою, а її участь у переговорному процесі є вирішальною для формування спільних підходів.

Міністр звернув увагу на те, що перед зустрічами в Берліні американська сторона, ймовірно, вже провела консультації з Москвою та сформувала власне бачення подальших кроків. Самі ж переговори в німецькій столиці він назвав важливими з точки зору зближення позицій між союзниками. Водночас Вадефуль зауважив, що говорити про остаточні результати поки зарано – ефективність домовленостей стане зрозумілою лише наприкінці тижня.

Окремо глава МЗС Німеччини підкреслив, що Кремль не повинен мати жодних ілюзій щодо рішучості Заходу. За його словами, союзники твердо налаштовані й надалі підтримувати Україну та забезпечувати її обороноздатність, незалежно від розвитку переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головний переговорник Трампа повідомив, що зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України у перший день тривала понад п'ять годин.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини