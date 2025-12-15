Такого ще не було ніколи: у МЗС Німеччини зробили інтригуючу заяву щодо переговорів по Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль позитивно оцінив результати першого раунду переговорів щодо України, які відбулися в Берліні за участі президента Володимира Зеленського та американської делегації. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "ntv".

Глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

В ефірі радіостанції Deutschlandfunk глава німецького МЗС зазначив, що нинішній етап переговорного процесу є безпрецедентним за рівнем серйозності. За його словами, дискусії навколо врегулювання війни в Україні ще ніколи не були настільки предметними та наповненими конкретним змістом.

Вадефуль також наголосив на ключовій ролі європейських партнерів у пошуку шляхів досягнення миру. Він підкреслив, що позиція Європи залишається єдиною та узгодженою, а її участь у переговорному процесі є вирішальною для формування спільних підходів.

Міністр звернув увагу на те, що перед зустрічами в Берліні американська сторона, ймовірно, вже провела консультації з Москвою та сформувала власне бачення подальших кроків. Самі ж переговори в німецькій столиці він назвав важливими з точки зору зближення позицій між союзниками. Водночас Вадефуль зауважив, що говорити про остаточні результати поки зарано – ефективність домовленостей стане зрозумілою лише наприкінці тижня.

Окремо глава МЗС Німеччини підкреслив, що Кремль не повинен мати жодних ілюзій щодо рішучості Заходу. За його словами, союзники твердо налаштовані й надалі підтримувати Україну та забезпечувати її обороноздатність, незалежно від розвитку переговорів.

