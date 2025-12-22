Такого раньше не было: сколько дронов в течение года зафиксировали над Германией

Полиция Германии с начала года зафиксировала более тысячи подозрительных полетов беспилотников над территорией страны. В основном – над военными объектами. Об этом говорится во внутреннем федеральном отчете об угрозах, связанных с использованием дронов в преступных целях, пишет Welt.

Дрон. Фото: из открытых источников

Документ составляется впервые и аккумулирует все данные о подозрительных инцидентах, в частности, информацию, предоставленную Бундесвером. Чаще всего объектами наблюдения становились воинские части, аэропорты и объекты критической инфраструктуры – в том числе предприятия оборонной промышленности и портовые сооружения.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявил, что в настоящее время в Германии наблюдается "выраженный уровень угрозы", связанный с активностью дронов. В то же время он подчеркнул, что не во всех случаях можно с абсолютной уверенностью установить, кто руководит беспилотниками.

По информации Мюнха, идентификация операторов дронов остается очень сложной. Однако во многих случаях, по его мнению, речь идет о деятельности, имеющей признаки контролируемой государством и направленной на распространение неопределенности и давления.

Кроме психологического эффекта, такие полеты могут иметь и разведывательную цель. В частности, беспилотники фиксируются над военными объектами, где проходят подготовку украинских военных. По словам главы BKA, дроны могут собирать данные о находящихся в зоне полета смартфонах, чтобы впоследствии идентифицировать их уже непосредственно на фронте в Украине.

