Такого раніше не було: скільки дронів протягом року зафіксували над Німеччиною

Поліція Німеччини з початку року зафіксувало понад тисячу підозрілих польотів безпілотників над територією країни. В основному – над військовими об'єктами. Про це йдеться у внутрішньому федеральному звіті про загрози, пов’язані з використанням дронів у злочинних цілях, пише Welt.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Документ складається вперше та акумулює всі дані про підозрілі інциденти, зокрема інформацію, надану Бундесвером. Найчастіше об’єктами спостереження ставали військові частини, аеропорти та об’єкти критичної інфраструктури — зокрема підприємства оборонної промисловості та портові споруди.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявив, що наразі у Німеччині спостерігається "виражений рівень загрози", пов’язаний з активністю дронів. Водночас він наголосив, що не у всіх випадках можна з абсолютною впевненістю встановити, хто саме керує безпілотниками.

За інформацією Мюнха, ідентифікація операторів дронів залишається надзвичайно складною. Проте у багатьох випадках, на його думку, йдеться про діяльність, яка має ознаки контрольованої державою та спрямована на поширення невизначеності й тиску.

Окрім психологічного ефекту, такі польоти можуть мати й розвідувальну мету. Зокрема, безпілотники фіксуються над військовими об’єктами, де проходять підготовку українські військові. За словами глави BKA, дрони можуть збирати дані про смартфони, що перебувають у зоні польоту, аби згодом ідентифікувати їх уже безпосередньо на фронті в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія продовжує тероризувати Україну ударними безпілотники типу "Шахед". Проте фахівці все частіше сходяться на думці, що ця загроза все більше може стати актуальною для Європи. Для чого Росія накопичує "Шахеди"? Чи може таким чином Москва загрожувати Європі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі.



